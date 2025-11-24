Cizince soudí za pokus o vraždu krajana. Urazil mého zesnulého otce, hájí se

  13:47
Krajský soud ve Zlíně začal v pondělí projednávat případ pokusu o vraždu. Podle obžaloby se ho dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. Muž z Ukrajiny pobodal nožem po předchozí rozepři svého o pět let mladšího krajana.
Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ pokusu o vraždu, kterého se podle obžaloby dopustil letos v červnu v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku jednačtyřicetiletý Dmytro Kopanycja. (24. listopad 2025)

Budova soudu ve Zlíně-Loukách.
Napadený skončil se zraněním v nemocnici, dodnes je v pracovní neschopnosti. Obžalovaný přiznal, že muže bodl, tvrdil však, že v sebeobraně. Hrozí mu 12 až 20 let vězení.

Podle obžaloby Kopanycjovi zaslal jeho známý 7. června večer na mobilní telefon zprávu se svojí fotografií a textem „To jsem já, tvůj táta“. Obžalovaný po muži kvůli tomu podle státního zástupce Martina Malůše požadoval omluvu, které se nedočkal.

Pobodaný muž na zemi silně krvácel, pomohli kolemjdoucí. Útočníka policie chytila

Vyhledal ho proto na zahrádce pohostinství, načež na něj podle žalobce po odchodu za roh zaútočil nožem. „Zasadil mu pět ran, které by byly bez poskytnutí okamžité zdravotní pomoci smrtelné,“ řekl Malůš. Rány podle něj směřovaly především do rukou, kterými se snažil muž bránit.

Kopanycja před soudem uvedl, že považoval zaslanou zprávu za urážlivou, i proto, že jeho otec zemřel při autonehodě. Připustil, že krajana poté, co spolu ještě telefonicky hovořili, vyhledal. Tvrdil však, že nůž použil až poté, co se s mužem hádali, ten vůči němu několikrát zaujal boxerský postoj a navíc jej rukou udeřil nad oko.

Vypověděl, že známého pak bodl do stehna, načež od něj dostal ránu do ruky. „Bál jsem se, že nůž ztratím a on ho použije vůči mně. Dal jsem nůž před sebe. Kam jsem dával rány, kolik, kam, to si nemůžu vzpomenout,“ řekl obžalovaný.

U soudu v pondělí vypovídal i pobodaný muž, který bral SMS zaslanou Kopanycjovi, s nímž se potkával v práci i mimo ni, jako vtip. Odmítl, že by se s obžalovaným chtěl rvát.

Z místa činu utekl a nepomohl

Popřel také, že by ho po jeho příchodu k pohostinství udeřil. „Pokynul hlavou, abych šel k němu. Šel jsem k němu, byl agresivní. Byl blízko, odtlačil jsem ho od sebe. Vytáhl nůž a píchnul mě. Spadl jsem a on utekl,“ řekl poškozený.

Kopanycja uvedl, že útoku zanechal potom, co pobodaný začal sténat bolestí a křičet, aby přestal. Z místa činu prý utekl proto, že zpanikařil. Vypověděl však, že ještě předtím volal na lidi, kteří seděli na zahrádce pohostinství, aby zraněnému muži přišli pomoct.

„Byl jsem si jistý, že jsem mu nezpůsobil takové zranění, které by skončilo smrtí,“ řekl Kopanycja. Poté, co se doma uklidnil, šel ven a na ulici se udal policejní hlídce. Přestože zmínil, že byl v době činu opilý, dechová zkouška u něj byla negativní.

Mohl by utéct nebo čin dokonat, obviněný z pokusu o vraždu je ve vazbě

Pobodaný muž je o poznání urostlejší než Kopanycja. Navíc v minulosti absolvoval speciální výcvik u vojenské policie. Obžalovaný uvedl, že z případného fyzického konfliktu s ním měl obavy, proto si vzal nůž, kterým ho chtěl zastrašit. „Nikdy jsem neměl v úmyslu způsobit mu nějakou škodu, tím spíše ho zabít,“ uvedl Kopanycja.

Hlavní líčení bude pokračovat 22. prosince, na kdy soud plánuje předvolání znalců a svědků. Není vyloučeno, že by mohly zaznít také závěrečné řeči a rozsudek.

