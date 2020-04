Soud ve Zlíně se mohl rozšířit o desítky soudců, koronavirus to zhatil

V úvahu zatím přicházely dvě budovy, a to firmy Spur v Loukách a Tescomy v centru města pod radnicí.

„Od druhé poloviny února o těchto věcech nejednáme. Předkládali jsme něco jako žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pak se ale všechno zastavilo,“ nastínil předseda brněnského krajského Milan Bořek, jenž se o vznik pobočky zasazoval.

„Myslím si, že se také v našem resortu bude šetřit a budou ohrožené i jiné projekty. Jsem hodně skeptický v tom, že bychom v dohledné době získali nové sídlo soudu, které by bylo rozpočtově kryté,“ doplnil.

To jinými slovy znamená odklad na neurčito.

Bořek opakovaně upozorňoval, že situaci bude třeba v brzké době řešit, protože začíná být neúnosná.

Jednak se i hodně malá pobočka krajského soudu tísní ve Zlíně v prostorách společně s okresním soudem, především si ale potřebuje ulevit brněnský krajský soud, který nával některých agend jen těžko zvládá. Pokud by se jejich vyřizování přesunulo do Zlína, zdejším lidem by navíc odpadlo cestování do Brna.

„Naše pracoviště v Brně, kde se vyřizuje insolvenční agenda, je od sklepa až na půdu zaplněné soudci, odborným aparátem i spisy. I kdybychom chtěli, nemůžeme navýšit počty lidí, protože se tam prostě nevejdeme,“ popsal Bořek.

„Proto jednáme o získání nových prostor ve Zlíně, abychom tam mohli přesunout zhruba třicet procent této agendy,“ doplnil.

Ve stávající pobočce ve Zlíně pracuje jedenáct soudců, Bořek uvažoval o cílovém stavu přibližně čtyřiceti soudců a sta dalších zaměstnanců. V České republice je mimo Prahu šest krajských soudů, na Moravě jsou v Brně a Ostravě.

Pobočky krajských soudů v Liberci a v Pardubicích by ale mohly fungovat i samostatně, podle Bořka by tam stačilo jen jmenovat jejich předsedu, dva místopředsedy a vyměnit cedulku na budově. Soudců i úředníků je tam dostatek.

Brněnský soud má ale pobočky ve Zlíně a v Jihlavě vzdálené od sebe skoro 200 kilometrů a ani jedna není ve stavu jako v Liberci či v Pardubicích.