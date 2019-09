Soud ve Zlíně hledá větší prostory, trvalé řešení zatím chybí

Předseda brněnského krajského soudu Milan Bořek o budoucnosti soudních budov ve Zlíně jednal se zlínským primátorem Jiřím Korcem.

Bořek by měl zájem pobočku později natrvalo přestěhovat do opuštěné budovy bývalého okresního soudu v centru, kolem níž se však vedou složité soudní spory. A město o jejím případném dalším využití, pokud se vše vyřeší, nemá ještě jasno.

„Informoval jsem primátora, že bych uvítal, kdybychom se pokusili nalézt nové sídlo pobočky pro rozšíření agendy obchodní, insolvenční a veřejných rejstříků,“ předestřel Bořek.

„Cestou poptávkového řízení potřebujeme najít nebytové prostory na přechodnou dobu tří až pěti let, kde by bylo 25 soudců a 80 soudních úředníků. Ptáme se už soudců z jiných soudů, zda by neměli zájem o přemístění do Zlína.“

Cílový stav by podle Bořka byl přibližně čtyřicet soudců (dnes je jich dvacet) a sto dalších zaměstnanců. V říjnu chce o možnosti stěhování jednat na ministerstvu spravedlnosti i financí.

Budova Tescomy se mu zamlouvá a hodlá se o ní bavit s jejím majitelem. „Ještě jsme nezačali jednat, ale nebráním se setkání,“ reagoval jednatel Tescomy Petr Chmela.

I primátor Korec si myslí, že by to bylo vhodné řešení. „Je to jediná budova v centru, která v této věci dává pro využití pobočky soudu logiku,“ zmínil Korec. „Rozšíření pobočky bychom uvítali.“

Justice by mohla pomoci s rekonstrukcí

O poznání zdrženlivější je ve věci využití budovy bývalého okresního soudu za radnicí. A nejen s ohledem na probíhající soudní spory, které se táhnou už řadu let kvůli přilehlým pozemkům. „Nikdo neví, kdy se podaří spory vyřešit,“ nastínil Korec. „Další využití budovy by pak musela řešit městská rada. Možností je mnoho.“ V objektu, který by nutně potřeboval rekonstrukci, by podle něho mohly být dětské spolky, kanceláře radnice či restaurace.

„Považoval bych za smysluplné, kdyby po skončení sporů město budovu převedlo na justici a kdyby se nám s pomocí poslanců a senátorů podařilo získat od státu peníze na její rekonstrukci,“ uvažuje Bořek.

Cesta dočasného pronájmu a nalezení stálého sídla potkala i pobočku Krajského soudu v Pardubicích, kde už je soudců a úředníků dostatek. Podobně jako třeba v Liberci. „V Liberci, ale i ve Zlíně to má své opodstatnění. Jsou to aglomerace, kde je velké množství menších, středních a velkých firem i drobných živnostníků,“ připomněl Bořek.

Do Zlína přijel i proto, aby si prohlédl zámek, zda by se pobočka nemohla přestěhovat do něho. Z této možnosti ale sešlo. „Jsou to nádherné prostory, zamlouvaly by se nám, ale nedovedu si představit, že by tam pobočka sídlila,“ uvedl Bořek. „Nemyslím si, že jsou to pro soud vhodné prostory,“ přitakal Korec.

„Je to zdaleka nejstarší budova ve Zlíně a měla by být věnována kultuře a historii. Baťa ji koupil a daroval městu, nikoliv soudní instituci,“ uvedl před nedávnem Čestmír Vančura ze společnosti Zlínský zámek, která budovu využívá.

Bořek původně uvažoval o vzniku regulérního Krajského soudu ve Zlíně, čemuž však není nakloněné ministerstvo spravedlnosti.

„Ministerstvo spravedlnosti se v současné chvíli zabývá otázkou ekonomických úspor, snižováním počtu zaměstnanců, takže o ničem podobném neuvažujeme,“ prohlásil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Navíc by se podle něho jednalo o nesystémový krok, který by vyžadoval novelizaci zákona o soudech a soudcích.