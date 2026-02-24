Loni v dubnu totiž uherskohradišťský okresní soud Tomaštíkovi uložil přísnější dvouletý nepodmíněný trest, proti rozsudku se ale sedmadvacetiletý muž odvolal.
Na veřejné zasedání obžalovaný v úterý nedorazil, už dříve se ale k činu doznal a litoval jej. Za týrání zvířat mu hrozilo až šestileté vězení.
Odvolací soud mu dále, stejně jako předtím okresní soud, potvrdil pětiletý zákaz držet a chovat zvířata. Pes plemene american bully, kterému je nyní pět let, týrání přežil. Skončil v péči jiných chovatelů. Dnešní verdikt soudu je pravomocný.
|
Zubožený pes vyhublý na kost pil ze záchodu. Soud poslal majitele do vězení
Krajský soud se podle soudce Jiřího Dufka přiklonil k tvrzení obhajoby, že Tomaštík nejednal v úmyslu přímém, jak tvrdil prvoinstanční soud. Zohlednil také dosavadní bezúhonnost obžalovaného a možnost jeho nápravy. „Trest podmíněný je podle nás zcela dostačující,“ řekl Dufek.
Původní nepodmíněný trest označil za exemplární, nebyl podle něj namístě. Obdobné mínění měla obhajoba a také obžaloba. Státní zástupkyně Jana Kranzová i obhájci obžalovaného Lukáš Trojan a Zdeněk Sochorec žádali u odvolacího soudu pro Tomaštíka podmíněný trest a zákaz držet a chovat zvířata.
Podle soudu Tomaštík od listopadu 2023 ponechal v bytě svého psa samotného. Postupně zanedbával a omezoval návštěvy psa, péči o něj, venčení a podávání vody a krmení.
|
Psovi lezla žebra, byt byl plný výkalů. Hradištěm otřásl případ týrání
Podle soudu se o psa jeho majitel vůbec nestaral dva měsíce, od poloviny ledna do poloviny března roku 2024. Zvíře mělo omezený přístup k vodě a potravě. Nikdo jej nevenčil a pes byl v bytě v druhém patře paneláku celou dobu sám.
„To vedlo k silné dehydrataci a extrémnímu vyhubnutí na polovinu původní váhy, kdy pes během této doby prožíval extrémní utrpení spojené s dlouhodobou žízní a hladem a enormní frustraci z nemožnosti uspokojit tyto své nejzákladnější fyziologické potřeby,“ uvedl mluvčí uherskohradišťského soudu Michal Tománek.
Případ z předloňského března vyvolal ve městě i mezi milovníky zvířat velké emoce. Jedna žena ze sídliště si tehdy v Zahradní ulici všimla vyhublého psa, který vylezl pootevřeným oknem na parapet, kde lízal dešťovou vodu, a zavolala městskou policii. Na základě telefonátu oznamovatelky pak přijeli hasiči, kteří psa dostali z bytu ven.
|
Muž nechal psa v bytě plném výkalů téměř vyhladovět, hrozí mu šest let
„Nacházel se v život ohrožujícím zdravotním stavu, neboť bez poskytnutí odborné veterinární péče ke stabilizaci životních funkcí by v důsledku silné dehydratace, extrémní podvýživy a celkového vyčerpání organismu nejpozději do 48 hodin došlo k jeho úhynu,“ stálo v původním rozsudku.
„Byt nebyl označený jmenovkou, ale zápach linoucí se přes zavřené dveře napovídal, že je něco opravdu špatně. Byl plný výkalů, pes bez vody a krmiva, v zoufalosti dokonce vypil i vodu ze záchodové mísy,“ popsal tehdy okolnosti případu na sociální síti starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.
Pes se následně dostal do péče veterinární lékařky Karolíny Turčinkové, podle které byl velmi podvyživený. Pak si jej převzali lidé ze skupiny Nalezení psi Uherské Hradiště. Teď má novou rodinu, dostal jméno Blade, rychle se zotavil a nabral síly i váhu.