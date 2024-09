Pracovaly jsme dobře, říkají končící náměstkyně. Jejich strany zažívají krizi

„Je to obrovské zklamání,“ nezastírá Hana Ančincová, která měla jako statutární zástupkyně hejtmana v gesci mimo jiné životní prostředí, zemědělství či sociální oblast.

Kde se stala chyba? Zjednodušeně by se dalo říct, že obě dámy zvolily jako lídryně špatný stranický dres. Jak Piráti, tak Sociální demokraté zažili v celé republice fiasko a jejich členové se do nových zastupitelstev dostali jen málokde.

„Přispěla k tomu i současná hluboká krize Sociální demokracie jako strany, kterou jsme v našem kraji neschovali pod jiné názvy či uskupení,“ připustila Olga Sehnalová, jež působila jako náměstkyně hejtmana pověřená zdravotnictvím.

Příčiny neúspěchu však hledala i jinde. Výsledek označila jako referendum o celostátní politice, kde „opoziční étos jednoznačně voliči identifikovali s hnutím ANO“.

Sociální demokracii podle ní uškodilo i to, že volby byly prezentovány jako souboj hlavních rivalů, hejtmana Radima Holiše a jeho vyzyvatele Jiřího Čunka.

„Třetím faktorem bylo paradoxně dobré fungování krajské koalice a její týmový výkon,“ myslí si Sehnalová. „Ten ale v převážné míře prezentoval kapitán týmu, což je přirozené, ale bohužel v tomto byli menší koaliční partneři zastíněni.“

Také Ančincová vnímá jako příčinu debaklu celostátní politiku. „Uškodil nám celostát a digitalizace stavebního řízení,“ měla jasno hned po volbách. „Velice mě to mrzí, protože jsme měli rozpracovaných hodně projektů. My ve Zlínském kraji máme druhý nejlepší výsledek v zemi, což dokazuje naši dobrou práci v regionu.“

Jednička Pirátů na krajské kandidátce se rovnou opřela i do vedení strany. Zmínila, že Piráti neuspěli ve většině krajů, roli podle ní hraje i vládní angažmá a fakt, že se straně nedaří komunikovat témata.

„Je to třetí porážka v řadě, co se týče voleb. Pevně doufám, že vedení strany to bude reflektovat,“ pronesla po volbách Ančincová pro ČTK. „Já bych očekávala okamžitou rezignaci. Překvapuje mě, že předseda Ivan Bartoš ještě vyčkává.“ Předseda Pirátů nakonec kritické hlasy z regionů vyslyšel a na svou funkci rezignoval.

Změny ve vedení partaje, kterou reprezentuje, by očekávala i Sehnalová. „Je evidentní, že takhle to dál nejde. Již několik let ale nejsem členkou strany, takže to je dotaz spíše na její členy,“ uvedla dlouholetá politička.

Těšit ji může alespoň vysoký počet preferenčních hlasů. Nasbírala jich 1 136, což je několikanásobně víc než ostatní členové kandidátky.

„Věřím, že je to výraz osobního uznání za odvedenou práci na poli krajského zdravotnictví, kterou jsem po sobě na kraji zanechala a na které je možné stavět do budoucna,“ uvedla s tím, že je na svou práci hrdá a bude odcházet s čistým svědomím.

Končí i další zastupitelé

Neúspěchem skončily volby i pro Nezávislý hlas pro Zlínský kraj. Jeho lídr Michal Dvouletý dosud seděl v zastupitelstvu za uskupení Trikolora – Soukromníci – Nezávislí.

V minulosti se toto hnutí opíralo o někdejšího senátora a známého podnikatele v hazardním byznysu Iva Valentu. Ten se však z politiky stáhl a přenechal zastupitelský post právě Dvouletému, jenž letos sestavil s kolegy novou kandidátku. Byl na ní například bývalý rektor UTB Vladimír Sedlařík, exhejtman Libor Lukáš nebo lékař a dosavadní zastupitel kraje Jaromír Bernátek. Hlas však volilo jen 2,4 procenta lidí.

„Sázeli jsme na to, že lidé jsou otrávení a znechucení celostátní politikou, mysleli jsme, že jsme jim schopni nabídnout řešení lokálních témat,“ přiblížil Dvouletý. „Ale rozhoduje celospolečenská nálada. To není ani možné voličům vyčítat.“

Výsledek voleb označil za „velké tsunami“, kdy rozhodovala celostátní politika.

„Ale skepse nepanuje,“ tvrdí Dvouletý. „Za práci svých kolegů jsem rád a máme spoustu věcí, ke kterým se budeme vracet.“