Strany, které jsou proti nové zlínské nemocnici, zvažují koalici bez Čunka

Mimo hru a tedy v opozici by tak zůstali lidovci s hejtmanem Jiřím Čunkem. Jeho kritici dávají přednost investicím do stávající nemocnice.

„Nevyhraňujeme se vůči žádné jiné straně, ale náš program s rekonstrukcí Baťovy nemocnice chceme dodržet,“ nastínil lídr kandidátky ANO Radim Holiš. „Pokud pan Čunek řekne, že nebude stavět novou nemocnici, bude jeden z potenciálních kandidátů na vyjednávání o koalici.“

ANO je sice poslední čtyři roky koaličním partnerem lidovců, ale má odlišný názor na nemocnici. Ta bude po volbách určujících faktorem, podle něhož bude vznikat nová koalice.

„Dali bychom se dohromady kvůli hejtmanovi Čunkovi a kvůli nemocnici, kterou prosazuje,“ připustila jednička Pirátů Hana Ančincová. Piráti jsou ochotni jít do koalice s dalšími stranami vyjma KSČM a SPD.

Lídři se o koalici bez Čunka mezi sebou baví, byť žádné konkrétní a závazné dohody nejsou na světě.

„Nezávazné rozhovory probíhají. Všechny strany nalevo i napravo s výjimkou hnutí STAN jednoznačně nesouhlasí s projektem nové nemocnice. A to nás spojuje,“ zmínil lídr sdružení Trikolóra, Soukromníci a Nezávislí Jaromír Bernátek.

„V diskusi s kolegy z jiných stran probíráme budoucnost našeho kraje jako celku bez ohledu na výsledky voleb, protože je v tuto chvíli neznáme. Určitě ale budeme usilovat o vznik takové koalice, se kterou můžeme naplňovat náš program,“ naznačil lídr ODS Lubomír Traub. ODS odmítá spolupráci jen s KSČM a SPD.

„Zdravotnictví je nejen pro nás středobod programu, takže se po volbách budeme bavit se všemi stranami, které to vidí stejně jako my,“ zmínila Olga Sehnalová, jež vede kandidátku ČSSD.

Velká protičunkovská koalice není pravděpodobná

Čunek prosazuje nový špitál, který by podle něho stál 8 miliard korun, přičemž oprava stávajícího by měla vyjít na 10 miliard. Odpůrci požadují podrobnější posouzení přestavby, což hejtman považuje za zbytečné, protože existuje podobný materiál zpracovaný minulou koalicí.

Proti nové nemocnici jsou i komunisté a SPD, s nimiž ale ne všichni chtějí spolupracovat.

„Koalice proti nemocnici může vzniknout, byla by to cesta k dosažení toho, co chceme. Bude to ale těžké, protože jsou strany, které s námi nikdy spolupracovat nebudou, i když nesouhlasí s novou nemocnicí, jako třeba ODS,“ řekl lídr KSČM Ivan Mařák.

„Je možné, že vznikne, nabízí se to. My se ale takových jednání neúčastníme,“ sdělil k možné koalici proti nemocnici Vladimír Zlínský, jenž vede kandidátku SPD.

Koalice proti mně se nebojím, říká Čunek

A co na to říká hejtman Čunek? Tvrdí, že se koalice proti své osobě, případně nemocnici, neobává.

„Strach nemám. Kritici nové nemocnice do ní nechtějí dávat tolik peněz, ale kde jsou víc potřeba, to nevědí. Existuje větší priorita než zdraví?“ ptá se Čunek. „Taky uvidíte, že po volbách budou lidé mluvit jinak, než mluvili před nimi,“ myslí si.

Podle něho se možná nebude muset po volbách domlouvat vůbec s nikým. Lidovci před čtyřmi lety krajské volby vyhráli s 23 procenty, přičemž Čunek získal suverénně nejvíce preferenčních hlasů. Otázka je, jak se do letošního hlasování promítne právě téma nemocnice.

Klíčovou roli v povolebních vyjednáváních může sehrát hnutí STAN. Jeho lídr a krajský radní Petr Gazdík sice prohlašuje, že je pro novou nemocnici, současně ale nezavrhuje ani spolupráci se stranami a hnutími, jež jsou proti.

„Nemocnice je důležité téma, ale jsou tady i další. Koalice bude muset řešit vylidňování kraje, sucho, zásadní sociální věci, školství,“ předestřel Gazdík.

„Volby budou referendem o nemocnici pana hejtmana. Nemáme ale problém jít do koalice s kterýmikoli stranami s výjimkou extrémistických, s nimiž se budeme schopni dohodnout na prioritách našeho programu,“ dodal.