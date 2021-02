Kraj zrušil zakázku na projekt nové nemocnice, kterou vysoutěžil Čunek

„Ušetříme tím finanční prostředky, které můžeme využít na jiné potřebné projekty a investice v našich čtyřech nemocnicích,“ informoval Holiš.

Investiční záměr stavby nové nemocnice ale stále zůstává v platnosti. Kraj ještě čeká na posouzení dopadů a rizik, které zrušení osmimiliardové investice přinese.

Hrozí například sankce ze strany majitelů pozemků v Malenovicích, kteří je prodali pod podmínkou stavby nemocnice. Posouzení ale nebude hotové ani v příštím týdnu, kdy se sejdou krajští zastupitelé.

Zakázku na projekt nemocnice v hodnotě 350 milionů vypsal Zlínský kraj za vedení Jiřího Čunka před rokem.

Vítěze vybral loni na podzim. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pak přezkoumával, zda není zakázka zadaná diskriminačně. Dvakrát potvrdil, že k ničemu takovému nedošlo a úřad soutěž vypsal v souladu se zákonem.

Konečné rozhodnutí ale padlo až po krajských volbách, kdy bylo jasné, že vedení kraje převezme koalice stran podporujících rekonstrukci současné nemocnice namísto stavby nové.

Čunek tak smlouvu s vítězem zakázky nepodepsal. Současní radní si nejdříve nechali zpracovat odbornou analýzu, aby věděli, jaké bude mít zrušení zakázky rizika a důsledky. Podle hejtmana z ní vyplývá, že žádné sankce nehrozí.

„U projektu postupujeme v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Nejsou tam žádné sankční částky, které bychom měli brát na zřetel,“ tvrdí Holiš.

Soutěž na projektanta vyhrálo sdružení složené ze čtyř firem. „Informaci o zrušení zakázky zatím nemám, a abych se k ní mohl vyjádřit, musím vidět oficiální zdůvodnění,“ reagoval Martin Šamaj ze Smart healthcare solutions, která je součástí vítězného sdružení.



„Myslím si ale, že je to pro občany kraje smutná zpráva. Z Evropské unie je naplánovaný velký objem peněz do zdravotnictví, řada krajů vyhlašuje výběrová řízení na projekty nemocnic nebo rekonstrukcí a Zlínský kraj v tom byl nejdál, protože měl soutěž na projektanta už hotovou. Celý proces byl nastartovaný a do tří let mohl kraj vybírat zhotovitele stavby,“ doplnil.