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První společná robotická operace ve Zlíně. Ženě odstranili dva nádory najednou

Jana Fuksová
  9:13

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Lékaři ve zlínské krajské nemocnici odstranili ženě dva různé nádory v rámci jedné robotické operace. (31. srpna 2026) | foto: KNTB Zlín

Vůbec poprvé se v Baťově nemocnici ve Zlíně vystřídaly dva operační týmy ze dvou oddělení v rámci jedné kompletně robotické operace. Třiasedmdesátiletá pacientka měla nádor na děložní sliznici a na tlustém střevě. Společná operace chirurgického a gynekologického týmu jí přinesla řadu benefitů.

„Podstoupila pouze jednu celkovou anestezii, hospitalizaci a rekonvalescenci. Nemusela čekat na druhou operaci a znovu absolvovat předoperační vyšetření, hospitalizaci a pooperační zotavování. Současně se tím zkrátila doba do definitivního chirurgického ošetření obou nádorových onemocnění,“ popsal jeden z operatérů, gynekolog a zástupce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení Pavel Havelka.

Lékaři ve zlínské krajské nemocnici odstranili ženě dva různé nádory v rámci jedné robotické operace. (31. srpna 2026)

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Původně se žena připravovala jen na zákrok na děložní sliznici. V rámci předoperačního vyšetření ale lékařka gynekologie Barbora Chaloupková, jedna z mála certifikovaných specialistek na expertní gynekologickou ultrazvukovou diagnostiku v Česku, při vyšetření zjistila podezřelý nález na tlustém střevě.

S robotem jsou operace děložní sliznice u obézních pacientech přínosnější

„Zachycení střevního nádoru při gynekologickém ultrazvuku rozhodně není běžné. Svědčí to o velké zkušenosti naší gynekoložky, pečlivosti a schopnosti hodnotit nejen gynekologické orgány, ale zároveň většinu orgánů v dutině břišní,“ poukázal Havelka.

Robotický systém má Baťova nemocnice jako jediná v kraji. Pořídila ho před třemi lety za 65 milionů korun, které uhradila z evropského dotačního programu. Umožňuje operovat velmi přesně a šetrně prostřednictvím několika malých vstupů do dutiny břišní.

Ženu po operaci šestatřicetikilového nádoru pustili z nemocnice

„Ve srovnání s klasickou otevřenou operací není nutná velká operační rána, jsou menší krevní ztráty a pooperační bolest. Pacienti se obvykle rychleji zotavují, dříve se vracejí k běžné stravě a mohou být dříve propuštěni do domácí péče. Výhodou pro nás operatéry je detailní trojrozměrný obraz a velmi přesné ovládání nástrojů,“ doplnil další z operatérů Georges Khalil z Chirurgického oddělení.

25. září 2023
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