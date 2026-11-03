K dosavadním dvěma přístrojům, které jsou nezbytné při léčbě cévních onemocnění a srdce, pořídila třetí – modernější a výkonnější. Navíc letos obhájila statut Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče pro dospělé a je tak jediným místem ve Zlínském kraji, které dokáže zajistit nepřetržitou péči o tyto akutní pacienty.
Na nové angiolince budou zlínští kardiologové provádět zejména zákroky na koronárních tepnách a implantace kardiostimulátorů. Díky tomu zvládnou odoperovat více pacientů, navíc se tím také zkrátí čekací lhůty.
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„Časový prostor na koronární angiolince již prakticky neumožňuje plánování časově náročnějších výkonů, protože potřebujeme zálohu pro případného akutního pacienta,“ upozornil primář kardiologického oddělení Zdeněk Coufal.
„Arytmologická angiolinka je vytížena jak elektrofyziologickými výkony, tak kardiostimulátory, někdy je problém najít volný prostor pro neplánovaného pacienta,“ doplnil.
Přes 500 pacientů s infarktem
Třetí angiolinkou se tak uvolní časový prostor pro pacienty s arytmiemi, kterých stále přibývá. Nemocnice tak bude moci lépe plánovat nemocné a indikované ke kardiostimulačním výkonům.
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„A v neposlední řadě třetí přístroj bude moci sloužit jako záloha pro akutní pacienty v případě časově dlouhých koronárních nebo strukturálních výkonů,“ vyjmenoval primář.
V loňském roce ošetřili kardiologové v Baťově nemocnici celkem 204 pacientů s akutním „velkým“ infarktem srdce a 317 pacientů s lehčí formou infarktu. Provedli 247 katetrizačních zákroků u pacientů s poruchou srdečního rytmu, 467 pacientům implantovali kardiostimulátor a 81 nemocným defibrilátor.
Přístavba, která byla nutná kvůli umístění přístroje, stála 26 milionů korun a vyrostla během jednoho roku. Nový přístroj nemocnice pořídila za 37 milionů.
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12. prosince 2024