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Čekání na operace srdce ve zlínské nemocnici se zkrátí, pomohl nový přístroj

Jana Fuksová
  12:35
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zprovoznila třetí angiolinku v nové...

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zprovoznila třetí angiolinku v nové přístavbě. (říjen 2026) | foto: Jiří Balát

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zprovoznila třetí angiolinku v nové...
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zprovoznila třetí angiolinku v nové...
Požár v Baťově nemocnici ve Zlíně omezil chod kardiologického oddělení....
Ve zlínské nemocnici hořela technická místnost v budově interny, hasiči...
13 fotografií
Předloni se kardiologické oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně potýkalo s požárem, který na nějakou dobu vyřadil z provozu jednu angiolinku. Pacienty s akutními kardiovaskulárními problémy tehdy musela nemocnice posílat do jiných krajů. Teď je situace podstatně lepší.

K dosavadním dvěma přístrojům, které jsou nezbytné při léčbě cévních onemocnění a srdce, pořídila třetí – modernější a výkonnější. Navíc letos obhájila statut Centra vysoce specializované kardiovaskulární péče pro dospělé a je tak jediným místem ve Zlínském kraji, které dokáže zajistit nepřetržitou péči o tyto akutní pacienty.

Na nové angiolince budou zlínští kardiologové provádět zejména zákroky na koronárních tepnách a implantace kardiostimulátorů. Díky tomu zvládnou odoperovat více pacientů, navíc se tím také zkrátí čekací lhůty.

Požár vyřadil angiolinku, zlínská nemocnice se snaží zprovoznit náhradní přístroj

„Časový prostor na koronární angiolince již prakticky neumožňuje plánování časově náročnějších výkonů, protože potřebujeme zálohu pro případného akutního pacienta,“ upozornil primář kardiologického oddělení Zdeněk Coufal.

„Arytmologická angiolinka je vytížena jak elektrofyziologickými výkony, tak kardiostimulátory, někdy je problém najít volný prostor pro neplánovaného pacienta,“ doplnil.

Přes 500 pacientů s infarktem

Třetí angiolinkou se tak uvolní časový prostor pro pacienty s arytmiemi, kterých stále přibývá. Nemocnice tak bude moci lépe plánovat nemocné a indikované ke kardiostimulačním výkonům.

Policie odložila případ požáru zlínské nemocnice, způsobila ho technická závada

„A v neposlední řadě třetí přístroj bude moci sloužit jako záloha pro akutní pacienty v případě časově dlouhých koronárních nebo strukturálních výkonů,“ vyjmenoval primář.

V loňském roce ošetřili kardiologové v Baťově nemocnici celkem 204 pacientů s akutním „velkým“ infarktem srdce a 317 pacientů s lehčí formou infarktu. Provedli 247 katetrizačních zákroků u pacientů s poruchou srdečního rytmu, 467 pacientům implantovali kardiostimulátor a 81 nemocným defibrilátor.

Přístavba, která byla nutná kvůli umístění přístroje, stála 26 milionů korun a vyrostla během jednoho roku. Nový přístroj nemocnice pořídila za 37 milionů.

12. prosince 2024

KRIMI

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