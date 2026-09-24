„Naším cílem není, aby nemocnice vytvářely co nejvyšší zisky. Potřebujeme ale, aby hospodařily zdravě a měly dostatek prostředků na kvalitní péči, zaměstnance, moderní přístroje i další rozvoj. Právě proto jejich ekonomickou situaci sledujeme,“ řekl hejtman Radim Holiš, který má zdravotnictví ve své kompetenci (ANO).
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Nejvyšší kladná čísla se podařila v uplynulém roce největší krajské nemocnici ve Zlíně.
„Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2025 u nás činil 147 milionů korun, meziročně je to částka o 16 milionů nižší. Oproti schválenému upravenému plánovanému výsledku se jedná o nadprůměrnou hodnotu,“ shrnul ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně Jan Hrdý.
Zisk hospodaření v Uherském Hradišti byl 72,6 milionu korun. Ředitel Petr Sládek připomněl, že během posledních 15 let dosáhly investice v areálu téměř dvou miliard korun, z vlastních zdrojů nemocnice zaplatila 1,32 miliardy korun.
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„Teď se rekonstruuje poslední budova, interny, kde budou lůžka následné péče a celá rehabilitace. Pak by měla být nemocnice kompletně opravená a nová,“ sdělil Sládek.
Ve Vsetínské nemocnici činil zisk necelých 21 milionů. „Loni jsme proinvestovali 19 milionů korun, letos plánujeme 26 milionů,“ nastínil ředitel Martin Pavlica.
Kroměřížské nemocnici konkuruje psychiatrie
Ztrátové hospodaření Kroměřížské nemocnice způsobila zejména úhradová vyhláška a nízký počet lůžek následné péče. Vlivů je ale více.
„V blízkosti ní je psychiatrická nemocnice, která je podporovaná a zřízená státem, takže tlak na personál je obrovský. Chybí lůžková část, kterou už teď ale chystáme, zároveň skoro třetina pacientů má jinou pojišťovnu než VZP, takže i na těchto pacientech je bohužel ekonomická ztráta,“ vysvětlil Holiš.
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V první polovině letošního roku už se ale podařilo hospodaření Kroměřížské nemocnice zlepšit a je momentálně v zisku přes pět milionů korun. Uherskohradišťská nemocnice hospodařila v pololetí se ziskem téměř 112 milionů korun, Vsetínská nemocnice skončila v plusu 51 milionů korun a Baťova nemocnice téměř 50 milionů korun.
Nemocnice většinou potvrzují stoupající počet operací i ambulantních ošetření. Například ve zlínské se počet operací zvýšil o 335 na 16 701 a počet ambulantních vyšetření vzrostl o 152 556 na 720 611.
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27. února 2023