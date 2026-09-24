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Hospodaření nemocnic v kraji je zdravé. Ze ztráty se dostávají i v Kroměříži

Jana Fuksová
  13:45
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. | foto: Luděk OvesnýMAFRA

Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. Bude stát místo...
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)
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9 fotografií
Loňské hospodaření tří krajských nemocnic skončilo se ziskem, jedna je ve ztrátě. Záporný výsledek ve výši 37 milionů korun má Kroměřížská nemocnice, zbývající tři jsou v zisku dohromady ve výši 203 milionů. Oproti předloňskému hospodaření jde celkově o snížení po zdanění o 25 procent, tedy o 68 milionů korun.

„Naším cílem není, aby nemocnice vytvářely co nejvyšší zisky. Potřebujeme ale, aby hospodařily zdravě a měly dostatek prostředků na kvalitní péči, zaměstnance, moderní přístroje i další rozvoj. Právě proto jejich ekonomickou situaci sledujeme,“ řekl hejtman Radim Holiš, který má zdravotnictví ve své kompetenci (ANO).

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Nejvyšší kladná čísla se podařila v uplynulém roce největší krajské nemocnici ve Zlíně.

„Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2025 u nás činil 147 milionů korun, meziročně je to částka o 16 milionů nižší. Oproti schválenému upravenému plánovanému výsledku se jedná o nadprůměrnou hodnotu,“ shrnul ředitel Baťovy nemocnice ve Zlíně Jan Hrdý.

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. Bude stát místo současných budov 16 a 17, kde jsou lůžka dlouhodobě nemocných. (květen 2024)
Tak by měla vypadat nová porodnice ve zlínské nemocnici. (květen 2024)
9 fotografií

Zisk hospodaření v Uherském Hradišti byl 72,6 milionu korun. Ředitel Petr Sládek připomněl, že během posledních 15 let dosáhly investice v areálu téměř dvou miliard korun, z vlastních zdrojů nemocnice zaplatila 1,32 miliardy korun.

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„Teď se rekonstruuje poslední budova, interny, kde budou lůžka následné péče a celá rehabilitace. Pak by měla být nemocnice kompletně opravená a nová,“ sdělil Sládek.

Ve Vsetínské nemocnici činil zisk necelých 21 milionů. „Loni jsme proinvestovali 19 milionů korun, letos plánujeme 26 milionů,“ nastínil ředitel Martin Pavlica.

Kroměřížské nemocnici konkuruje psychiatrie

Ztrátové hospodaření Kroměřížské nemocnice způsobila zejména úhradová vyhláška a nízký počet lůžek následné péče. Vlivů je ale více.

„V blízkosti ní je psychiatrická nemocnice, která je podporovaná a zřízená státem, takže tlak na personál je obrovský. Chybí lůžková část, kterou už teď ale chystáme, zároveň skoro třetina pacientů má jinou pojišťovnu než VZP, takže i na těchto pacientech je bohužel ekonomická ztráta,“ vysvětlil Holiš.

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V první polovině letošního roku už se ale podařilo hospodaření Kroměřížské nemocnice zlepšit a je momentálně v zisku přes pět milionů korun. Uherskohradišťská nemocnice hospodařila v pololetí se ziskem téměř 112 milionů korun, Vsetínská nemocnice skončila v plusu 51 milionů korun a Baťova nemocnice téměř 50 milionů korun.

Nemocnice většinou potvrzují stoupající počet operací i ambulantních ošetření. Například ve zlínské se počet operací zvýšil o 335 na 16 701 a počet ambulantních vyšetření vzrostl o 152 556 na 720 611.

27. února 2023
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