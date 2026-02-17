Nová expozice krajské galerie má úspěch, přilákala rekordní počet návštěvníků

Milan Libiger
  9:20
Když se na podzim roku 2024 otvírala nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v Baťově institutu, bylo zřejmé, že přitáhne více návštěvníků. Otázkou bylo, kolik jich bude. Všechny výstavy loni zhlédlo 41 146 lidí. V roce 2023, kdy byla galerie naposledy otevřená téměř celý rok, jich bylo 29 238.

Nová expozice vznikala necelý rok, celý prostor se proměnil, získal nové členění i náplň. Úpravy stály 23 milionů korun.

„Návštěvnost byla rekordní, což lze připisovat zejména zájmu o novou stálou expozici,“ míní ředitel krajské galerie Václav Mílek. „Trochu mě to až překvapilo. Čekal jsem, že návštěvnost bude vyšší, ale moje očekávání bylo ještě překonáno,“ doplnil.

Novou expozici, která se jmenuje + – Zlín, navštívilo loni 10 633 lidí. Starou s názvem Prostor Zlín / Řády vidění v roce 2023 zhlédlo 6 781 návštěvníků. Další lidé si prohlédli krátkodobé výstavy. Většina z příchozích byla mimokrajských.

Expozice v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. (leden 2026)
Expozice v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. (leden 2026)
Expozice v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. (leden 2026)
Expozice v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. (leden 2026)
6 fotografií

„Nemáme to ještě přesně vyhodnocené, ale Zlínský kraj už nepředstavuje většinu našich návštěvníků,“ poznamenal ředitel galerie Mílek.

Jak se bude návštěvnost vyvíjet dál, nelze podle ředitele galerie přesně odhadnout. „Je to nevyzpytatelné, ale dá se předpokládat, že číslo razantně neklesne. Jestli bude nadále stoupat, to nevím,“ nastínil Mílek.

Deset let expozice

Předešlá stálá expozice byla k vidění od roku 2013, kdy se Baťův institut po přestavbě 14. a 15. budovy v průmyslovém areálu otevíral. Zhruba deset let by měla být otevřená i ta současná, než se vymění za novou, kvůli níž se opět přestaví také celý výstavní prostor. To je dáno tím, že galerie je v bývalé tovární budově, jejíž patra nejsou přirozeně členěná.

Krajská galerie ukázala novou expozici, má zdvojnásobit počet návštěvníků

„Galerie, které mohou stálou expozici proměňovat jednodušeji a nevytváří jako my celou architekturu prostoru, ale mají ji danou místnostmi, dělají obměnu častěji. Třeba jednou za dva roky,“ přiblížil Mílek.

„My ji s ohledem na to, že musíme celý prostor znovu vystavět, tak často dělat nemůžeme. Myslím si ale, že deset let je ještě obhajitelných. Během té doby se může řada exponátů vyměnit za jiné, architektura a celý koncept však zůstanou zachovány.“

Pohledy kurátora a architekta jsou odlišné

Když se kvůli proměně stálá expozice uzavřela, nelíbilo se to příliš architektu Petru Všetečkovi, který byl jejím autorem. Byl také spolutvůrcem ideje vzniku Baťova institutu. Výstavní prostor nebyl v jeho provedení tak členěný jako dnes a více korespondoval s expozicemi muzea, které sídlí ve stejné budově.

„Mrzí mě, že zmizel otevřený prostor,“ reagoval na novou podobu stálé expozice Všetečka. „Takový dům si zasloužil ukázat otevřený prostor v celé délce, autoři expozice se však rozhodli jinak. Je to jejich věc. Nadšený z toho nejsem,“ podotkl architekt.

Upozornil také, že muzejní baťovská expozice je v černých barvách s umělým světlem. U galerie šlo o bílou barvu expozice, která kombinovala přirozené a odražené umělé světlo, aby byl navozený dojem denního světla. „Obě expozice, muzejní a galerijní, se tak doplňovaly na principu ‚black and white‘. A to je to, co s novou expozicí také zmizelo,“ poznamenal Všetečka.

Zlínskou galerii výtvarného umění čeká proměna, stálá expozice už neláká

Mílek argumentuje tím, že je rozdílný pohled kurátora sbírky, jemuž jde o prezentaci uměleckých děl, a architekta, který chce ukázat návštěvníkům výstavní prostor. Současně zmínil, že původní stálá expozice byla až přesvětlená.

„To byl jeden z důvodů, proč prezentaci uměleckých děl nevyhovovala, třeba u modelů architektury potom nejdou vidět detaily. Není také vhodná pro oko diváka,“ zmínil Mílek.

Stálá expozice se jmenuje + - Zlín a je postavena na kontrastu mezi industriálním a přírodním Zlínem potažmo regionem, mezi masovostí a osobní svobodou, mezi modernou a folklorem.

Ikony moderního umění i designu

Vystaveno je kolem tří set uměleckých děl a nechybějí interaktivní prvky, které prohlídku zatraktivňují. V levé části visí obrazy Jindřicha Štyrského, Bohumila Kubišty, Toyen, Emila Filly, Josefa Čapka nebo Antonína Slavíčka.

V pravé jsou modely zlínských ikonických staveb, včetně 21. budovy. Část expozice je věnována průmyslovému designu a souvisí se Školou umění ve Zlíně. Vystavený je mimo jiné slavný model vozu Tatra 603 od designéra Zdeňka Kováře. K vidění jsou i díla Vincence Makovského nebo Františka Crháka.

Zatímco stálá expozice zůstává na místě několik let, krátkodobé se mění během měsíců. V únoru začala v galerii výstava obrazů zlínského malíře Iva Sedláčka. K vidění bude do 3. května.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tisíce litrů kvasu i distribuční síť. V kraji odhalili tuto zimu už čtyři černé pálenice

V&#8239;blízkosti Uherského Hradiště našli celníci další nelegální palírnu....

Dvě destilační zařízení na výrobu slivovice, 880 litrů kvasu a 96 litrů alkoholu. Taková je bilance zatím posledního úspěšného zátahu celníků proti nelegálnímu pálení ve Zlínském kraji. Podařil se...

Náš tým má hravého ducha. Čajánek věří Čechům, jak vzpomíná na své olympiády?

Petr Čajánek, trojnásobný mistr světa a legendární zlínský hokejový útočník RI...

Na třech olympijských hrách nastoupil Petr Čajánek. Pokaždé to bylo v éře hráčů z NHL, on sám však dorazil jako hokejista zámořské soutěže jen jednou. Svou první nominaci do Salt Lake City 2002 si...

Tragická nehoda u Vsetína. Na vytížené silnici I/57 se tvořily dlouhé kolony

Vážná nehoda se stala v pátek 13. února u odbočky, která vede z obchvatu...

Vytíženou silnici I/57 u Vsetína v pátek ráno obousměrně uzavřela vážná dopravní nehoda. Srazila se tam dodávka s nákladním autem. Havárie si vyžádala život řidiče dodávky. Zhruba od 8.30 řídila...

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

Do Zlína ji přivedla láska, se zdejším divadlem Jana Tomečková prožila 55 let

Herečka Jana Tomečková nastoupila do zlínského divadla už v roce 1970. (leden...

Zlínské Městské divadlo v této sezoně slaví osmdesát let. A těžko uvěřitelných 55 roků s ním prožila herečka Jana Tomečková. Svou profesionální dráhu začala před 65 lety jako dvacetiletá v Jihočeském...

Nová expozice krajské galerie má úspěch, přilákala rekordní počet návštěvníků

Expozice v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. (leden 2026)

Když se na podzim roku 2024 otvírala nová stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně v Baťově institutu, bylo zřejmé, že přitáhne více návštěvníků. Otázkou bylo, kolik jich bude....

17. února 2026  9:20

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

16. února 2026  16:11

Komedie století poprvé na jevišti. Slovácké divadlo chystá S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti začalo zkoušet představení S tebou mě baví...

Její přípravy trvaly rok a ve Slováckém divadle označují chystanou inscenaci S tebou mě baví svět za nejambicióznější a nejdražší projekt v osmdesátileté historii souboru. Divadelní adaptace filmu...

16. února 2026  11:05

Golden Gate, Spiro, Nikl? Lidé vymýšlejí název nového mostu v Napajedlích

Půl kilometru nové cesty s dálničním mostem otevřeli silničáři mezi...

Loni v prosinci otevřeli v Napajedlích nový dálniční most přes řeku Moravu. Podle použité barvy si vysloužil označení napajedelský nebo moravský Golden Gate, který odkazuje na ikonickou stavbu v...

16. února 2026  9:07

Střídal, nedal penaltu a byl střídán. Návrat do ligy i zlínský debut Peškovi zhořkl

Zlínský záložník Jakub Pešek se chystá na penaltu, kterou v závěru duelu ve...

Mohl se stát novým zlínským hrdinou, místo toho Jakub Pešek jenom prohloubil střeleckou mizérii nováčka Chance ligy v úvodu jara. Šest dnů poté, co ve Zlíně podepsal dvouletou smlouvu, v sobotu na...

15. února 2026  10:10

Do Zlína ji přivedla láska, se zdejším divadlem Jana Tomečková prožila 55 let

Herečka Jana Tomečková nastoupila do zlínského divadla už v roce 1970. (leden...

Zlínské Městské divadlo v této sezoně slaví osmdesát let. A těžko uvěřitelných 55 roků s ním prožila herečka Jana Tomečková. Svou profesionální dráhu začala před 65 lety jako dvacetiletá v Jihočeském...

15. února 2026  9:13

Zklamání na Slovácku. Vrátili jsme se k alibismu, kabonil se trenér Skuhravý

Brankář Slovácka Milan Heča zasahuje v utkání s Bohemians.

Selhali, když se to nejméně hodilo. Po dvou pozitivních představeních s Ostravou a v Jablonci, za které byli fotbalisté Slovácka odměněni jen dvěma body, nezvládli domácí zápas, který je mohl alespoň...

15. února 2026

Dukla - Zlín 0:0, bezgólová premiéra kouče Šustra. Hosté v závěru zahodili penaltu

Lukáš Penxa z Dukly a Stanley Kanu ze Zlína v souboji o míč.

Fotbalová Dukla bude i po 22. kole poslední v lize, i když v domácím utkání se Zlínem získala první jarní bod. Soupeř v závěrečných minutách neproměnil pokutový kop, premiéru na lavičce pražského...

14. února 2026  14:53,  aktualizováno  17:44

Slovácko - Bohemians 1:2, další góly Hůlky s Lischkou. Domácí pak ztrátu nedohnali

David Lischka z Bohemians se raduje z gólu na hřišti Slovácka.

V důležité záchranářské řeži berou všechny body hosté z Prahy. Fotbalisté Bohemians v 22. kole zvítězili na Slovácku 2:1, čímž soupeři odskočili v tabulce na sedm bodů. Přes pauzou se radovali Lukáš...

14. února 2026  17:28

Méně odkladů, více prvňáků. Zlínské školy se připravují na nový režim

Zápisy do prvních tříd na ZŠ Slovenská ve Zlíně (13. únor 2026)

Ve Zlíně se v pátek konaly zápisy do prvních tříd, míst je podle vedení města dostatek. Ubylo odkladů, podmínky jsou totiž přísnější. Školy zároveň hledají asistenty pedagoga, kteří budou od září...

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Albánie je vzorem tolerance, říká český pár, který se usadil na Balkáně

Martina Lovecká a Ivan Vacke, rodáci ze Slovácka, mluvili na přednášce o tom,...

Ivan Vacke z Uherského Hradiště a Martina Lovecká z Uherského Ostrohu žijí už pět let v Albánii a své zkušenosti sdílejí prostřednictvím projektu Poznej Albánii. O svých zkušenostech budou vyprávět v...

14. února 2026

Důležitá je preciznost, rychlost až na druhém místě. Vinaři soutěžili v řezu révy

Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu...

Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v pátek staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. 21. ročník soutěže přilákal...

13. února 2026  15:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.