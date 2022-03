Kraj pomáhá Ukrajině. Města vyčleňují byty, univerzita řeší tlumočení

Poslední rukou, kterou stiskli ve své zemi, byla ruka ukrajinského faráře, první podaná na území Česka patřila také faráři. Do Zlínského kraje dorazily s pomocí farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně první desítky uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny.

„Máme kamarádku, která pracuje na Slovensku a západě Ukrajiny, ta nás oslovila s pomocí pro první skupinu lidí, které by se potřebovala dostat do Česka. Dali jsme proto dohromady asi padesát dobrovolníků, někteří jezdí na slovensko-ukrajinskou hranici a vozí uprchlíky do Zlína. Tam začíná být problém, protože se na hranici tvoří fronty desítek tisíc lidí, jsou tam bez jídla, záchodu, stojí s taškami v mrazu,“ vysvětlil za dobrovolnickou skupinu Viktor Šimeček.

„Nejezdíme ale naslepo, to není úplně ideální. My vždy víme, pro koho jedeme, známe jména, počet i věk,“ doplnil.

Jednadvacet Ukrajinců, většinou žen s malými dětmi, už strávilo první noc ve farním domě ve Zlíně, další již prožijí v domácnostech. Pro další skupiny jsou farníci připravení vyrazit ihned, až dostanou zprávu, že jsou připravené.

„Je možné, že je třeba za týden odvezeme zpět, protože se na Ukrajině situace zásadně změní. Nebo se také připravujeme na to, že tato pomoc bude potřebná měsíce,“ naznačil Šimeček.

Materiální pomoc Ukrajině Charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, pouze dnes, 8–19 hodin Fakulta humanitních studií, Štefánikova, Zlín, denně 10–21 Město Kroměříž, Velké náměstí, během pracovní doby úřadu Valašské Meziříčí, nádvoří zámku Žerotínů, denně 9–17 hodin Rožnov pod Radhoštěm, MěÚ, úterý a středa odpoledne Krajský úřad, tř. T. Bati 21, denně 8–16 hodin Zámek Zlín, sad Svobody, každý den včetně víkendů 8–18 hodin

Vlna solidarity se zvedla po celém regionu. Podobnou pomoc Ukrajině začaly během uplynulých dní organizovat desítky lidí napříč krajem. Sbírku potřebného materiálu vyhlásily nejen různé instituce, ale i fyzické osoby. Firmy, které mají ukrajinské zaměstnance, organizují pomoc jejich rodinám.

Další dobrovolníci převážejí uprchlíky nebo nabízejí ubytování, města schvalují finanční pomoc a shromažďují nabídky ubytování. Například ve Zlíně už spočítali, že mají k dispozici 40 bytů, hledají ale i další možnosti ve spolupráci s firmami. Řadu telefonátů už vyřizovali pracovníci uherskohradišťské charity, která vyhlásila materiální sbírku a organizuje ubytování.

„Máme požadavek přímo z Ukrajiny, kde potřebují balenou vodu, trvanlivé potraviny, balené sýry, sladkosti, kávu, čaj, kelímky na polévku, karimatky nebo spacáky. Vše pak odvezeme na konkrétní místo na Ukrajině ve spolupráci s Českým červeným křížem,“ přiblížil manažer charity Dalibor Jirásek.

Lidé nabízejí stovky míst k ubytování

Na výzvu k nabídce ubytování pro ženy a děti už se ozvala spousta lidí a počet volných kapacit je v řádu stovek míst v desítkách bytů, domů i rekreačních zařízení po celé Moravě.

Dvě rodiny už o víkendu ubytovala třeba čtyřiašedesátiletá Blanka Gstettner ze Židlochovic. „Mám velký dům, ve kterém žiji sama, protože v lednu nečekaně zemřel manžel. Každá rodina má jeden pokoj, dohromady užívají kuchyni, sociální zařízení a zahradu,“ upřesnila.

Necelá dvacítka uprchlíků našla útočiště i na městské ubytovně v Uherském Brodě, další přijedou v nejbližších dnech. Radnice také dává dohromady volné kapacity od občanů.

Ve svých klubovnách shromažďovali o víkendu léky, zdravotnický materiál, hygienické potřeby, plenky, příkrmy pro děti nebo třeba termoprádlo také skauti z různých měst a obcí v kraji. Naložené automobily už také vyrazily na Ukrajinu.

Až do neděle je možné přinést dary na zlínskou Univerzitu Tomáše Bati, konkrétně Fakultu humanitních studií. Na škole studuje téměř 40 mladých Ukrajinců. V tomto týdnu chce škola vyhlásit také charitní prodej designu a uměleckých děl svých studentů a pedagogů.

„Čekal jsem, až bude možné přinést věci někde ve Zlíně, tak jsem vzal kojenecké výživy, protože máme doma malé dítě, také základní léky a peřinu,“ vyjmenoval Kamil, který v pondělí přišel na univerzitní sběrné místo.

Pomoc je určená i pro studenty

Škola nabízí také stipendia pro ukrajinské studenty, ubytování nebo tlumočení, o které požádalo zlínské Centrum pro podporu integrace cizinců a i ve městě je o něj velký zájem. První ukrajinští studenti, kteří umí česky nebo anglicky, už překládali pro prvních šest ukrajinských rodin, další je čekají během celého týdne.

„Pomáhám tady ze všech sil proto, abych pomohl mé rodině na Ukrajině. Ženy a děti, kterým tady pomůžeme, mají doma muže bojující za budoucnost mé vlastní rodiny. Když budou vědět, že je tady o jejich ženy a děti postaráno, budou bojovat dobře a moje rodina tam snad přežije,“ poukázal ukrajinský student Ilja.

Sbírku materiální pomoci vyhlásila také valašskomeziříčská nebo kroměřížská radnice, které se chystají na příliv migrantů z Ukrajiny.

Vsetínská radnice zase zřídila speciální telefonní linku. „Měla by pomoci Ukrajincům, kteří přijeli do Vsetína a potřebují poradit co dál – kde se mají hlásit či ubytovat a podobně. Je určena také lidem, kteří uprchlíkům pomáhají, a také místním dobrovolníkům, již nabízejí ubytování,“ upřesnil starosta Jiří Růžička.