Ve Zlínském kraji zavře pondělní stávka jen část škol, rodiče si nestěžují

Osmapadesát pracovníků kroměřížské základní školy Slovan se rozhodlo zapojit do pondělní celostátní stávky, kterou vyhlásily školské odbory. Celkem má škola 105 zaměstnanců, kromě stávkujících ale bude chybět i sedm lidí v pracovní neschopnosti. Se zbylým počtem ředitel provoz zajistit nedokáže, škola tak bude jednou z těch, které vůbec neotevřou.

„Do stávky jde celá nepedagogická část sboru, asistenti pedagogů i někteří učitelé,“ vyjmenoval ředitel školy Jaroslav Němec.

Tam, kde to možné bylo, zůstávají školy v provozu alespoň částečně. Třeba základní škola Křiby ve Zlíně přesune všechny nestávkující pedagogy na první stupeň a pro žáky připraví náhradní rozvrh. „Zhruba polovina pedagogů se ke stávce připojí, ale vyšlo to tak, že provoz zajistíme včetně školní jídelny a družiny,“ potvrdil zástupce ředitele Pavel Růžička.

Školy, které omezí provoz Zlín

ZŠ (11 ze 13), MŠ (4 z 22) Kroměříž

ZŠ (5 ze 6), MŠ (4 z 8) Uherské Hradiště

ZŠ (5 ze 6), MŠ (3 ze 3) Vsetín

ZŠ (5 z 5), MŠ (2 ze 7) Valašské Meziříčí

ZŠ (3 z 5), MŠ (2 ze 7) Střední školy zřizované Zlínským krajem

25 ze 47 (46 %)

Oběma školám se dostalo podpory od rodičů, i když té zlínské logicky o něco více. „Měli jsme třídní schůzky, rodiče žáků nám řekli, že stávku podporují a zároveň kvitovali, že zajistíme provoz na prvním stupni,“ řekl Růžička.

Ředitel kroměřížské školy má kladné ohlasy od rodičů dvou žáků. Negativní žádné.

Rodiče nejspíš situaci berou tak, jak je. A pokud si stěžují, tak v soukromí. „Nemáme ohlasy, na nás se nikdo neobrátil a ani od ředitelů informace nemám,“ uvedla zlínská radní pro školství Martina Hladíková.

Zjistit přesný počet škol, které v pondělí zůstanou zavřené, je zatím nemožné. Krajské odbory budou mít kompletní informace připravené pro předsednictvo teprve v pondělí dopoledne.

„Neúplné počty zveřejňovat nebudeme. Školy navíc nemají povinnost se nám hlásit, informovat musí rodiče žáků a zřizovatele,“ upozornil zástupce školských odborů ve Zlínském kraji Pavel Štěpán.

Kromě úplného či částečného zavření, jak ukazují příklady škol ze Zlína a Kroměříže, je také možná jen ideová podpora nebo třeba situace, kdy se ke stávce připojí jeden zaměstnanec školy. V Kroměříži si třeba musejí ředitelé školek poradit s výpadkem kuchyně, pedagogové však na pracovišti zůstanou.

„Teplé jídlo v ten den nebude, to nejsme schopní zajistit. Nějak si ale poradíme, potraviny pro děti necháme dovézt,“ reagovala ředitelka mateřské školy Mánesova Martina Luběnová.

Rodiče mají jedinou možnost, jak se dozvědět potřebné informace, a to je komunikace přímo se školou. Už nyní by měli všichni vědět, jestli o jejich děti bude v pondělí postaráno, nebo to budou muset vyřešit vlastními silami.

Pomůže i volnočasové středisko

Například ve Vsetíně, kde jdou do stávky všechny městské základní školy, nabídla pomoc knihovna. V pondělí otevře dřív, pro děti připraví třeba tvořivé dílny, otevře robohernu i klub. Platí to nejen pro hlavní knihovnu na Dolním náměstí, ale i pobočky v Luhu a Rokytnici.

Vstříc vyjde také zlínský dům dětí a mládeže Astra, přestože i jeho se vládní škrty ve školství týkají, kroužky pojedou jako obvykle. „Někteří kolegové navíc připravují ještě dopolední aktivity pro děti z jejich kroužků,“ potvrdila ředitelka Astry Ivana Vladíková.

Žádnou plošnou pomoc s hlídáním ale rodiče čekat nemohou. Vedení zlínského magistrátu zvažovalo, že by zaangažovalo studenty pedagogiky z tamní univerzity. Stejný model už je vyzkoušený z doby koronavirové pandemie. „Jenomže školy, které zavřou, zavřou úplně. Musel by v nich zůstat personál, jinak tam nemůžeme,“ vysvětlila radní Hladíková.

Ani podniky a velcí zaměstnavatelé v regionu konkrétní pomoc pro své zaměstnance, kterých se zavření škol dotkne, nechystají. Jednoduše proto, že je o ni nikdo nežádá.

Školy protestují proti škrtům ve financování

Protest je namířený proti škrtům ve financování regionálních škol. Vláda je obhajuje potřebou šetřit, jenomže škrty zároveň přicházejí jen pět let po reformě financování, která školám uvolnila ruce. Přinesla i takzvané PH max, které si teď školy nechtějí nechat vzít.

Znamená to pro ně možnost v některých předmětech třídy dělit napůl, učit v menších skupinách a tedy efektivněji. Nebo přidávat hodiny navíc, třeba u odborných předmětů.

Ministerstvo jich ale část ubere, což může znamenat nejen to, že se zase budou učit plné třídy, ale i snižování počtu učitelů. Mimo to zřizovatelé, v návaznosti na nový systém, dávali peníze na vybavení specializovaných učeben s menší kapacitou, což mohou být zmařené investice.

Už ve čtvrtek se však objevila informace o tom, že gymnázia vyjednala své PH max zpět. Přijdou jen o malou část. „S tím už si poradíme,“ oddechl si ředitel kroměřížského gymnázia a člen rady Asociace ředitelů gymnázií Josef Havela.

Zda se podobný krok podaří i středním odborným školám, případně základním, ve čtvrtek jasné nebylo.

„Školy dostaly možnost učit moderně, kterou jim po pár letech zase bereme. Rozumím tomu, že je nutné šetřit, ale očekávala bych odbornou debatu nad tím, jestli se dají úspory hledat v PH max, oborovém složení či jinde,“ reagovala krajská radní pro školství Zuzana Fišerová.