Skiareály ve Zlínském kraji těší slušná sezona, pomohl mráz a sněhová děla

Lubomír Orel, který provozuje areál na Stupavě v Chřibech, před začátkem zimy chodil nervózně kolem sjezdovky a obával se, co ho čeká. „Říkal jsem si, jestli tady na svahu nezůstaneme přes zimu sami,“ připouští.

Stejně jako další provozovatele lyžařských středisek ho trápila špatná covidová situace, nárůst cen energií i nedostatek personálu.

Na konci ledna už má podstatně lepší náladu. Skiareál má za sebou co do návštěvnosti velmi vydařený víkend a sněhové podmínky jsou výborné.

„Zima je velmi pěkná, jsme rádi, že mrzne a lidi to na lyže láká. Po té nejistotě před sezonou musíme být spokojení,“ tvrdí Orel.

Vyřešil se i problém s nedostatkem pracovníků, když se přihlásili, kteří dělají sezonní práce a přes zimu měli prostor.

Optimisticky se dívají na sezonu i provozovatelé Svahu Zlín. Během ledna rozjeli dopravníkové pásy a od uplynulé soboty je otevřená celá sjezdovka.

„Máme tady nejdelší dopravníkový pás v zemi, takže sem mířily především rodiny s dětmi. Nyní už si tu přijdou na své i náročnější lyžaři,“ zmínil provozovatel Marek Sedlák.

Zlínský svah se však zaměřuje spíše na mládež. Zdejší závodní kluby tady pořádají kurzy, probíhá zde i výuka v rámci škol. „Jako novinku jsme otevřeli i odpolední kroužky lyžování, na jarní prázdniny chystáme dětský kemp, který bude fungovat denně,“ vyjmenoval Sedlák.

Klíčem k úspěchu je zasněžovací technika

Je už pravidlem posledních let, že bez kvalitní zasněžovací techniky by areály neobstály. „Zvlášť tady ve městě a v klimatických podmínkách, co nyní panují, by to nebylo možné,“ uvědomuje si provozovatel zlínského svahu.

V tom se s ním shodnou i zástupci skiareálů ve vyšší nadmořské výšce. Například ve Skicentru Kohútka modernizovali areál v roce 2009 a od té doby by se bez technického sněhu nelyžovalo ani jednu sezonu. Letos premiérově vybavili sněhovými děly i obnovenou sjezdovku Spartak.

„Investice do zasněžování se vyplácí. Musíte vždy dobře nachystat kopec, aby přežil i dobu, kdy přijdou oblevy,“ upozornil Jan Dudek ze Skiareálu Karolinka.

Poslední větší obleva přišla na začátku ledna, od té doby se díky mrazům podařilo bohatě zasněžit, a nyní tak mohou dokončovat i atraktivní překážky ve snowparku.

„Když navíc na umělý sníh připadne ten přírodní, lyžaři si to pochvalují jako nejlepší kombinaci,“ řekl Dudek.

Ve Velkých Karlovicích spustili snowtubing

Výborné podmínky také hlásí areály ve Velkých Karlovicích, kde přes víkend připadlo až 30 centimetrů sněhu. Na Kyčerce toho využili k uspořádání dětských lyžařských závodů, ve Ski areálu Razula zase mohli spustit snowtubing, tedy jízdu na nafukovacích člunech ve vysněženém korytě o délce asi 70 metrů.

„Vyžaduje nejen vhodný terén, ale hlavně dostatečné množství přírodního sněhu a ten nyní máme,“ uvedla mluvčí střediska Martina Žáčková. Snowtubing funguje denně od 8.30 hodin do setmění.

Příval přírodního sněhu z minulého týdne umožnil spustit provoz i některým menším sjezdovkám. Například ve Valašských Kloboukách díky tomu dali do provozu vlek pro malé lyžaře pod mateřskou školou. Kvůli úbytku sněhu jej však tento týden opět museli zastavit.

Bez certifikátu lyžaři na vlek nesmí

Přestože podmínky jsou výborné, vlekaři jsou smířeni s tím, že návštěvnost tak vysoká jako v nejlepších sezonách nebude. „Víkendy jsou dobré, i když fronty nejsou tak dlouhé, jak jsme dříve byli zvyklí. A ve všední dny je návštěvnost o něco slabší,“ zpozoroval Orel.

Projevuje se také fakt, že řada lidí je nyní v karanténě. Část lyžařů rovněž nesplňuje covidová pravidla: alespoň čtrnáct dní od ukončení základního očkování, nebo certifikát s potvrzením o prodělání nemoci v posledních 180 dnech.

„Bez toho je na sjezdovku pustit nemůžeme. Naštěstí z toho moc problémů nevzniká, devadesát procent lidí má vše v pořádku,“ podotkl Dudek. Problémy nevznikají ani při kontrole dokladů o očkování. „Lidé to mají připravené v aplikaci v mobilech, je to jen menší zdržení,“ doplnil.