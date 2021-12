Zlínský kraj plánuje schodek tři čtvrtě miliardy, peníze dá do nemocnic

Vedení Zlínského kraje má pro takový schodek své důvody. „Neznamená to, že jsme v provozním schodku a že ‚projídáme‘ svoji budoucnost,“ reagoval ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil (ANO).

Podle něj kvůli covidu stagnují příjmy kraje, roste inflace, zvýšily se výdaje na linkovou dopravu a kraj také nechce zastavit investice.

„Faktem však je, že se nacházíme v těžké turbulentní době. Je to otázka nejen ekonomiky, ale i celospolečenského vývoje,“ poznamenal Vychytil.

Letos bylo na investice určeno 1,63 miliardy, příští rok to bude 1,88 miliardy. Lidé to nejvíce poznají ve zdravotnictví. Tam zamíří částka přes 606 milionů korun, z toho 300 milionů půjde do zlínské nemocnice, kde je naplánovaná stavba nového centrálního pavilonu s internou a urgentním příjmem.

Hemodialýza ve Vsetínské nemocnici dostane 200 milionů, rekonstrukce nemocničního pavilonu číslo 14 v Uherském Hradišti vyjde na 84 milionů a modernizace kroměřížského areálu má stát 20 milionů.

Na veřejnou dopravu půjde 1,5 miliardy

A další investice? V plánu je rekonstrukce domova mládeže střední školy ve Zlíně, výstavba nové výjezdové záchranky v Otrokovicích, pořízení digitální mapy nebo vybudování domova pro seniory v Liptále. Zhruba 348 milionu korun by měly na investice získat příspěvkové organizace hejtmanství.

Počítá se i s novými dotačními programy Zlínského kraje, například s programem pro školitele v nemocnicích nebo na podporu sebeobrany žáků na školách.

Ve výdajích kraj nejvíce utratí za autobusové a vlakové spoje. Příští rok to bude 1,5 miliardy, což je meziročně o sto milionů více. Právě dopravní obslužnost zastupitelé hodně řešili a někteří také kritizovali.

Kraj pracuje na analýze cestování

„Máme velké rezervy v tom, že smlouvy s dopravci neanalyzujeme a nevyhodnocujeme, jestli vozíme prázdné autobusy, návaznost vlaků na autobusy a celkově dopravní obslužnost. Převzali jsme systém a nesnažíme se v něm zdokonalit, to je velká rezerva rozpočtu,“ uvedl Milan Plesar z opozičního STAN.

„Vedli jsme v minulosti o smlouvách debaty, upozorňovali jsme, že jsou naddimenzované a že budeme vozit vzduch. Tento rozpočet je toho důkazem,“ prohlásil Michal Dvouletý (Trikolora-Soukromníci-Nezávislí).

Podle náměstka hejtmana pro dopravu Radka Doležela (ANO) kraj dělá podrobnou analýzu, ale kvůli pandemii, která cestování veřejnou dopravou ovlivnila, nemá adekvátní čísla z průběhu letošního roku. Smlouvy s dopravci navíc momentálně posuzují právníci.

„Nemáme levnou dopravu. Ve srovnání s ostatními kraji platíme v přepočtu na jednoho obyvatele třetí nejvyšší částku. Musíme se na to podívat,“ konstatoval hejtman Radim Holiš (ANO).

Půjčkám se nevyhneme, tuší hejtmanství

Kraj pokryje schodek v hospodaření z peněz našetřených v předchozích obdobích a počítá i se splátkou jistin úvěrů od Evropské investiční banky ve výši 182 milionů korun. Aktuálně se jeho zadlužení pohybuje kolem 2,4 miliardy korun.

„To je zhruba šedesát procent ze sdílených daní, tedy z částky 4,15 miliardy, a toto zadlužení je velmi bezpečné. Legislativa hovoří, o tom, že bychom mohli jít až na šedesát procent z celkových příjmů, tedy z 15 miliard,“ upozornil Vychytil.

Zároveň nevyloučil, že si kraj v budoucnu bude půjčovat. „Když budeme chtít v budoucnu držet tempo investic, budeme muset čerpat další úvěry,“ zmínil. Kraj podle něj bude rovněž hledat investice, které by mohly přinést i další příjmy.

Letošní rozpočet navrhovala ještě předchozí koalice složená z KDU-ČSL, STAN, ANO a ODS. Počítal poprvé po deseti letech se schodkem, a to ve výši 636 milionů korun. Už letos se do hospodaření totiž promítly ztráty způsobené koronavirovou pandemií, nižší daňové příjmy i zvýšené výdaje na dopravní obslužnost.