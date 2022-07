Poslanci chtějí obhájit křesla starostů, souběh funkcí berou jako výhodu

Když byl starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek loni na podzim zvolený do Poslanecké sněmovny, řekl, že si ještě rozmyslí, jestli bude v komunálních volbách o rok později kandidovat. Teď už má jasno. Ve městě povede kandidátku ANO a chce v pozici starosty pokračovat další čtyři roky.

„Myslím si, že jde zvládnout obě funkce tak, aby ani jedna netrpěla, ale přepokládá to, že máte kolem sebe tým, který vám pomůže. Na radnici ho jednoznačně mám,“ vysvětlil Stržínek, který je také krajským zastupitelem. Argumentuje i tím, že ve Sněmovně není členem časově náročnějších výborů, či faktem, že mezi poslanci je kolem 80 starostů a místostarostů.

„Navíc se setkávám ve svém okolí se spoustou pozitivních reakcí, že je v parlamentu starosta, který dokáže propojit potřeby měst a obcí s tím, co se projednává v Praze,“ zmínil Stržínek.

V pozici starosty chce jako poslanec pokračovat také lídr kandidátky ODS v Uherském Hradišti Stanislav Blaha. „Že jsem starosta a poslanec, má zásadní plus v tom, že tady můžu naslouchat sousedům, co je trápí, a v Praze můžu bojovat za to, abychom problémy řešili,“ je přesvědčený Blaha, který je také krajským zastupitelem.

Připomněl, že v poslední době město navštívilo několik ministrů. „Všichni víme, že nás čekají těžké časy – krize ekonomická, environmentální, energetická. Zvlášť během nich bude pro nás všechny v Uherském Hradišti velkou výhodou, že máme v Praze dveře otevřené,“ uvedl Blaha.

Politoložka: Nemůžete být na dvou místech

Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci není kumulování funkcí dobré, byť je docela běžné. „Nemůžete být na dvou místech současně. Myslím si, že i veřejnost by k tomu měla být kritická,“ tvrdí Lebedová.

Někdejší starostka Eliška Olšáková ze STAN svoji situaci na radnici řešila už nedlouho poté, co se loni na podzim stala poslankyní. Od letoška je jen neuvolněnou starostkou a další volební období chce být maximálně neuvolněná radní, nebo řadová zastupitelka. Kandiduje jako dvojka.

Robert Stržínek (únor 2022)

„Město naší velikosti by mělo mít starostu, který tam bude a nebude přemýšlet o tom, jestli nemá být ve Sněmovně,“ zmínila Olšáková.

Podle ní se dají obě pozice skloubit jen velmi obtížně, tím spíš, že sama je navíc předsedkyní Sdružení místních samospráv ČR a rovněž i krajskou zastupitelkou.

Aleš Dufek z KDU-ČSL se stal loni poslancem jako neuvolněný náměstek zlínského primátora, v této pozici skončil na přelomu roku. Na lidovecké komunální kandidátce je na čtvrtém místě. Jeho ambicí je však být pouze zastupitelem.

„Na dvou židlích jde sedět jen s velkým nasazením, na třech nikoli. Nebylo by férové brát za post na radnici plný plat,“ myslí si Dufek, který má i advokátní kancelář.

Gazdík se nechal přemluvit, chce být zastupitel

Do komunálních voleb jdou také zkušení poslanci a někdejší starostové a místostarostové malých obcí, dnes jejich zastupitelé: Ondřej Benešík (KDU-ČSL) ze Strání a Petr Gazdík (STAN) ze Suché Loze. Oba jsou trojkami kandidátek a mají zájem stát se jen zastupiteli. Shodují se, že lépe se dá sladit funkce poslance se starostou většího města než malé obce.

„Pokud má starosta kolem sebe aparát, výkonné činnosti je potom méně. A když současně není daleko od Prahy, je to velmi náročné, ale skloubit se to dá,“ řekl Benešík.

„U malé obce je to problematické, lidé tam fyzicky starostu potřebují. U většího města, kde je velký aparát městského úřadu, je to něco jiného,“ podotkl Gazdík, který letos skončil jako krajský zastupitel, protože se stal ministrem školství. Z této funkce kvůli kauze Dozimetr před časem rezignoval.

„Zvažoval jsem, že nebudu kandidovat, kolegové mě ale přesvědčili,“ řekl v souvislosti s komunálními volbami Gazdík.

Do komunálních voleb jde lidovecký poslanec Róbert Teleky, který je šestkou ve Vsetíně a tamním zastupitelem. Na devátém místě listiny ANO v Kroměříži je poslanec Radek Vondráček, na 31. místě ve Zlíně poslanec Marek Novák.

Desítkou SPD ve Zlíně je poslanec a krajský zastupitel Vladimír Zlínský. „Kdybych byl zvolený, stal bych se zastupitelem. Pokud bych měl pocit, že by někdo za mnou pracoval líp, zvažoval bych odchod,“ naznačil Zlínský. Krajský zastupitel a poslanec Jaroslav Dvořák je na druhém místě kandidátky SPD ve Valašském Meziříčí.