Lidé jsou náš největší poklad, říká jeden z dvojice podnikatelů roku

Cenu převzal za oba Petr Res a obratem ji věnoval zesnulému zakladateli společnosti Milanu Hradilovi. Ten společnost HP Tronic v roce 1990 založil a oba dnešní spolumajitele do ní přivedl.

„Byl to velký vizionář a byl to on, kdo nám dal šanci být součástí firmy,“ řekl Res.

Společnost aktuálně ovládá 15 procent tuzemského trhu se spotřební elektronikou a domácími spotřebiči a operuje také v oblasti cestovního ruchu a gastronomii.

Zaměstnává více než tři tisíce lidí v Česku i na Slovensku. Roční obrat dosahuje 20 miliard korun. Spadají pod ni prodejny Datart, e-shopy kasa.cz a Hej.sk. Vlastní i značku Eta.

Ve Zlíně provozuje restauraci a ve Velkých Karlovicích resort se čtyřmi hotely, wellness, golfovým hřištěm a sjezdovkou.

Porota ocenila mimo jiné i dokonalé spojení internetového prodeje s provozem tradičních kamenných poboček. „Šoků jsme zažili dost, ale podařilo se nám velmi rychle přeměnit prodejny Datart na výdejny internetového obchodu,“ popsal Res.

O ostatní se postarali zákazníci, přestože si nemohli nárokovat běžný servis, který už v té době Datart nabízel, třeba instalaci spotřebičů přímo u zákazníka.

„Lidé ale naštěstí měli o zboží, stejně jako o výrobky Eta zájem. Protože byli lidé víc doma, projevilo se to především na spotřebičích do domácnosti,“ doplnil.

Během pandemie udrželi plnou zaměstnanost

Propad v tomto odvětví tak nebude zásadní. Naopak divize hotelů následky pandemie pocítila naplno. Přesto se firmě podařilo udržet plnou zaměstnanost. „Vize byla taková, že to není standardní věc a nemůže to trvat dlouho. Skutečně jsme se snažili lidi udržet, protože oni jsou náš největší poklad,“ zhodnotil Res.

Pracovníky, kteří nemohli vykonávat svou práci, nepropustili, ale převedli na jiné pozice.

„Řízení firmy ve dvojici má svá úskalí. Daniel Večeřa a Petr Res však svým inspirativním příběhem ukazují, jak překonávat překážky a rozvíjet firmu,“ řekla vedoucí partnerka EY v České republice Martina Kneiflová.

Majiteli firmy se stali v roce 1999 prakticky ze dne na den. Spojení s ní ale byli od jejích počátků. Res byl vedoucím první prodejny s elektrem, kterou HP Tronic ve Zlíně otevřel.

Vize budoucnosti? Propojit offline a online svět

Když společnost začala expandovat, pronikat do velkoobchodu a otevírat další prostory, přebral obchodní oddělení. Momentálně řídí také výrobu v Etě.

Večeřa v HP Tronic začal pracovat v oblasti financí a účetnictví. Dnes působí na pozici generálního ředitele.

V dalších letech společnost plánuje vybudovat moderní a komplexní řešení, které propojí online a offline svět. To má přinést užitek zákazníkům. O expanzi na další trhy nyní neuvažuje.

Soutěž je postupová, vítěze krajského kola čeká národní finále. To se uskuteční ještě na jaře a na červen je pak naplánované mezinárodní kolo, v němž se sejdou vítězové z 54 zemí světa.

Zlínský kraj měl vítěze celostátního klání naposledy v roce 2016, ocenění tehdy získal spolumajitel společnosti Tescoma Petr Chmela.