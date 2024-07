Nemocnice, fotovoltaika i průmyslová zóna. Zlínský kraj utratí 8 miliard

V rámci nemocnic kraj investuje například do výstavby nového gynekologicko-porodnického komplexu ve zlínské krajské nemocnici, přístavby východního křídla budovy A v Kroměřížské nemocnici, rekonstrukce objektu číslo 11 v Uherskohradišťské nemocnici nebo modernizace areálu Vsetínské nemocnice.

Na investice v sociální oblasti má kraj vyčleněno 914 milionů, přičemž jednou ze zásadních akcí je budování moderního domu pro seniory v Liptále. Do školství má jít 744 milionů, zejména na úpravy a vybavení učeben. Do kultury 644 milionů, třeba na podporu muzeí a galerií. Na dopravu je vyčleněno 564 milionů korun, přičemž opravy se dočkají cesty v Holešově, Bystřici pod Hostýnem, Vlachovicích, Kudlovicích, Vrbce, Soběsukách či Pohořelicích.

Do holešovské průmyslové zóny by mělo jít v nejbližších dvou letech zhruba 600 milionů korun, například na budování technické a dopravní infrastruktury.

Na energetickou bezpečnost a soběstačnost kraj počítá s částkou 1,371 miliardy korun.

„Zahrnovat bude například snížení energetické náročnosti budov vlastněných Zlínským krajem. A to včetně instalace fotovoltaických elektráren nebo pořízení elektromobilů pro kraj a jeho organizace,“ upřesnila krajská mluvčí Soňa Ličková. Kraj má už schválený také plán rozvoje do roku 2030, ten krátkodobější by měl umožňovat sledování toho, jak se daří plnit dlouhodobější priority.

„To nám mimo jiné umožňuje kontrolovat vyváženost rozvoje jednotlivých oblastí, které máme jako kraj na starosti, tedy od zdravotnictví a sociálních služeb přes dopravu, kulturu až po podnikání nebo inovace,“ upozornil náměstek hejtmana Lubomír Traub, který je zodpovědný za strategický rozvoj.