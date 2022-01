Ministr školství Gazdík končí na kraji, místostarostou Suché Loze zůstane

Sám říká, že působení ve vládě i na kraji by dokázal skloubit, ale chce odejít, protože Zlínský kraj a ministerstvo jsou pracovně propojeny. Kraj například posílá školám peníze, které dostává od státu.

„Není to sice neslučitelné, ale nesluší se to. Ministr by neměl být členem krajského zastupitelstva, měl by měřit stejně celé zemi,“ vysvětlil Petr Gazdík. „V žádném zákoně to není uvedeno jako střet zájmů, je to mé vyhodnocení situace. Mandátu krajského zastupitele se vzdám v horizontu několika týdnů,“ doplnil.

Gazdíka nahradí v krajském zastupitelstvu i školském výboru místostarosta Starého Města Martin Zábranský, který je rovněž původní profesí učitel. Ve volbách byl na sedmém místě kandidátky STAN a stal se prvním náhradníkem. Gazdíka by měl vystřídat na únorovém krajském zastupitelstvu.

„Vážím si toho, jak se Petr Gazdík rozhodl a že mi dal také možnost etablovat se na krajské úrovni,“ poznamenal Zábranský.

Gazdík nadále zůstává jako neplacený a neuvolněný místostarosta Suché Loze, kde trvale žije. V tom podle něho problém není. „Obec Suchá Loz a ministerstvo školství nemají nic společného, ale Zlínský kraj a ministerstvo školství už propojeny jsou,“ zmínil Gazdík.

Hejtman Radim Holiš (ANO) jeho postoj přivítal. Oba spolu v zastupitelstvu přitom často nesouhlasili.

„Kdybych byl v jeho roli, reagoval bych stejně,“ řekl Holiš. „Můžu ho jen pochválit a popřát mu jako ministrovi vše nejlepší. Věřím, že na Zlínský kraj nezapomene,“ vzkázal.

Holiš se díky preferenčním hlasům stal loni na podzim v parlamentních volbách poslancem, ale funkci nepřijal, aby mohl působit jen v čele Zlínského kraje. Po svém zvolení hejtmanem na podzim roku 2020 naopak zůstal starostou Rožnova pod Radhoštěm, protože za sebe nenašel náhradu. To se změnilo až loni v září a od té doby je Holiš v Rožnově jen zastupitelem.

Starosta Meziříčí řeší, zda pokračovat

Své pozice v regionu měnili také další loni zvolení poslanci. Aleš Dufek z KDU-ČSL ke konci roku skončil jako neuvolněný zlínský radní. Eliška Olšáková z hnutí STAN se zase stala z uvolněné neuvolněnou starostkou Valašských Klobouků a více kompetencí delegovala na místostarostu Karla Ptáčka. Dufek i Olšáková ale chtějí v podzimních komunálních volbách kandidovat, aby zůstali alespoň městskými zastupiteli.

Podle politoložky Evy Lebedové z Univerzity Palackého v Olomouci není kumulování funkcí dobré, i když je poměrně časté. „Nemůžete být na dvou místech současně. Myslím si, že i veřejnost by k tomu měla být kritická,“ uvedla před časem Lebedová.

Poslancem byl loni zvolený také starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek z hnutí ANO, který ve vedení tamější radnice zůstane minimálně do podzimních komunálních voleb. Kandidovat v nich bude.

„Na jakém místě to bude, však v tuto chvílí ještě nedokážu říci,“ konstatoval Stržínek.

Připustil jen, že pokud se ukáže, že obě funkce jdou dlouhodobě časově skloubit, mohl by se opět ucházet o post starosty. „Viděl bych v tom také výhodu pro město,“ dodal Stržínek.