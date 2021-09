Velehrad nevyšel, tak míří věřící ze Zlínského kraje za papežem na Slovensko

Setkal se s ním už několikrát, přesto si další příležitost ujít nenechá. Farář Jan Liška z Bílovic se stejně jako stovky poutníků z celé jižní Moravy připravuje na středeční cestu za Svatým otcem na Slovensko.

„Moc dlouho jsme o tom ve farnosti neuvažovali. Přece jen přijede kousek za hranice, je to relativně blízko a byla by škoda si to nechat ujít,“ vysvětlil Liška.

Papež František navštívil v neděli na závěr Mezinárodního eucharistického kongresu Budapešť a přesunul se na sousední Slovensko, kde stráví celkem čtyři dny. Podívá se do Bratislavy, Prešova, Košic a Šaštína.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby při té příležitosti navštívil i Česko, například Velehrad. Je to naše přání dlouhodobě a za osm let předala česká církev i stát řadu pozvání. Nicméně papež si rozhoduje o svých prioritách sám,“ poukázal mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jan Gračka.

Mimořádnou možnost setkání s hlavou církve si nenechá kromě českých biskupů a kněží ujít ani řada farníků. Zamíří především do významného poutního místa Šaštín, který je z hlediska organizace považovaný za vrchol papežovy návštěvy. Pořadatelé počítají s tím, že na prostranství se při bohoslužbě setká více než 300 tisíc věřících.

Věřící pojedou auty i zájezdními autobusy

Ze Zlínského kraje vyrazí věřící na Slovensko i organizovanými autobusy. Jeden z nich vyjede ve středu brzy ráno z Uherského Hradiště.

„My máme zkušenosti i s poutní turistikou a věděli jsme, že řada lidí by na setkání s papežem ráda jela. Jeden autobus jsme naplnili poměrně rychle,“ potvrdila majitelka cestovní kanceláře Veligradtour Milena Schneyderová.

„Původně jsme plánovali i autobus do Budapešti, ale tam byl zájem malý. Hlavně proto, že to je přece jen delší cesta než do mnohem bližšího Šaštína,“ doplnila. Kancelář se spojila i s farností v Uherském Hradišti a okolí, aby informaci o pořádané cestě na Slovensko dostala mezi věřící. Do autobusu tak nastoupí zájemci z Uherskobrodska a Uherskohradišťska.

Další organizovaný zájezd vyrazí s poutníky ze Zlína, Otrokovic a Bílovic. Řada lidí pojede vlastními auty.

„Jedu autem sám a mám volná místa, která jsem nabídl u nás ve farnosti. Samotného mne to lákalo a byl jsem rád, že papež František přijede i na Slovensko, protože ze začátku se mluvilo jen o Maďarsku,“ potvrdil Jiří Putala z bánovské farnosti.

Hygienická opatření návštěvníky odrazovala

Organizátoři nastavili pro návštěvníky bohoslužby u baziliky Sedmibolestné Panny Marie v Šaštíně mimořádná hygienická a bezpečnostní opatření. Všichni příchozí se musejí předem registrovat a do areálu je ochranka pustí pouze se speciální vstupenkou.

Současně s tím ale platí i podmínky spojené s covidem-19. Ještě v minulém týdnu chtěli pořadatelé vpustit na akci pouze plně očkované. Tato podmínka ale zřejmě množství lidí odradila a způsobila několikanásobně menší zájem, než se původně předpokládalo.

„Pro nás navíc platí, že každý musí vyplnit i příjezdový formulář před cestou na Slovensko. I to řadu lidí, hlavně starších, odradilo,“ upřesnil otrokovický farář Pavel Šupol.

Před několika dny organizátoři opatření uvolnili a povolí na bohoslužbu vstup i lidem s negativním PCR nebo antigenním testem. Zájemcům z Česka to ale pravděpodobně nepomůže, protože stále platí slovenské vládní nařízení, na základě něhož musejí nenaočkované osoby po vstupu do země na týden do karantény.

„Ve chvíli, kdy média zveřejnila, že mohou na bohoslužbu i lidé nenaočkovaní, tak jsme měli řadu telefonátů. Jeden autobus máme plný lidí očkovaných. A rádi bychom tam vzali i ty ostatní otestované, ale nechceme nic riskovat, protože organizátoři nevyřídili žádnou výjimku z tohoto nařízení pro české turisty,“ poukázala Schneyderová.