Čunek podává trestní oznámení na hejtmana Holiše kvůli výrokům o nemocnici

Bývalý hejtman dlouhodobě tvrdí, že stavba nové nemocnice ve Zlíně by byla levnější než rekonstrukce té stávající a svého nástupce viní z toho, že v souvislosti se stavbou špitálu veřejně hovořil o částce, kterou neměl ničím podloženou.

„Na můj popud to bude policie a soud řešit. Když někdo řekne, že to je patnáct miliard, tak to není jen urážka mě, ale i desítek dalších lidí, úředníků nebo projektantů vítězného návrhu,“ prohlásil Jiří Čunek.

„Kdyby se to týkalo jen mne, tak s tím umím žít, ale jde i o voliče. Ti se mají rozhodovat podle pravdivých čísel, a ne podle domněnek,“ dodal.

Stávající hejtman však za svým postupem stojí. „Jasně jsme dokázali na mnoha číslech, že jsme pro kraj udělali to nejlepší, co jsme mohli, když jsme od tohoto projektu ustoupili,“ reagoval Radim Holiš.

Stavba nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích je stále ožehavým tématem. Projekt je sice zastavený, investiční záměr krajské zastupitelstvo však dosud nezrušilo, ale prodloužilo do roku 2040.

Je to kvůli nevýhodným podmínkám kupní smlouvy s jedním z původních vlastníků pozemku.

Předchozí koalice začala o nové nemocnici mluvit v roce 2018 po zvážení různých variant řešení včetně modernizace současného areálu. Zastupitelé pak investiční záměr v květnu 2020 schválili.

Nový špitál by vedl k bankrotu, míní náměstek

Podle Čunka částku osm miliard spočítaly čtyři renomované kanceláře, které zvítězily v soutěži na projekt nové nemocnice.

„Tyto vítězné kanceláře přitom ručí částkou sto milionů korun, že se cena nezvýší. Proti tomu stojí Radim Holiš, který argumentuje úplně jinou částkou a odmítá říct, kdo a na základě čeho ji spočítal,“ konstatoval Čunek na svém facebookovém profilu.

Současné vedení hejtmanství ve složení ANO, Piráti, ODS a ČSSD ale opakovaně upozorňuje, že kraj nemá na tak velkou investici peníze a označuje ji za megalomanskou.

„Ekonomická analýza nás podporuje v tom, že pokud bychom nemocnici stavěli, tak bychom na nic jiného neměli peníze,“ sdělil už dříve Holiš.

Na posledním jednání zastupitelů ho podpořil také ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil (ANO). „Je to neufinancovatelné a vedlo by to k rychlému bankrotu Zlínského kraje,“ řekl Vychytil.