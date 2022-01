Noclehárny svým klientům věří, potvrzení o bezinfekčnosti nevyžadují

Kvůli nočním mrazům se stahují lidé bez střechy nad hlavou do nocleháren. Většina takových zařízení je v těchto dnech plná. Jestli však do společných pokojů míří jen zdraví lidé, to na řadě míst Zlínského kraje nechávají pouze na vzájemné důvěře.