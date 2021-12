Vakcína pro děti je ve Zlínském kraji, do očkování se zapojují i nemocnice

Do Zlínského kraje dorazilo šest tisíc dávek speciální vakcíny proti covidu-19 pro děti od 5 do 11 let. Kromě dětských lékařů nabízejí očkování i nemocnice a další zařízení. Zájem zatím není velký, zdravotníci však očekávají, že se během ledna zvýší.