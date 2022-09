Návštěvnost zlínské zoo překonala jen zahrada v Praze a lanovka na Petřín

I kdyby snad člověk nikdy dřív o zlínské zoologické zahradě neslyšel, po loňském narození prvního tuzemského mláděte slona afrického už zmínce o ní ujít nemohl. Dlouhodobě je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v rámci České republiky.

Znovu to potvrdila agentura CzechTourism, která vydala žebříček loňské návštěvnosti. Zlínskou zoo v něm předstihla jen lanovka na Petřín a zoologická zahrada v Praze-Troji. „Je to pro nás úžasná odměna,“ reagoval ředitel zlínské zahrady Roman Horský.

V loňském roce se totiž zoo ocitla kvůli koronavirovým opatřením na hranici existence. Na svůj provoz si z velké části vydělává sama, když ale byla během hlavní sezony uzavřená, nebylo to možné. Podrželi ji návštěvníci, kteří ve sbírce věnovali několik milionů korun, i zřizovatel. I přes omezení do ní nakonec loni přišlo téměř 624 tisíc lidí.

Zahrada si zakládá na tom, že se neustále mění, a proto stojí za to se do ní opakovaně vracet. Nedávno otevřela novou expozici nazvanou Jaguar Trek, v níž mohou lidé pozorovat dvojici jaguárů třeba při koupání v proskleném jezeře. Zároveň buduje zcela novou část, která bude fungovat jinak, než byli lidé zvyklí. Nabídne maximální komfort zvířatům. „Připravujeme pro ně nadstandardně rozlehlé expozice,“ přiblížil ředitel.

Zájemcům nabídnou dva safari kempy s možností přespání. Britský odborník na zoologické zahrady Anthony Sheridan nápad označil za vizionářský. Zahradu podle něj může vynést ještě výš.

Druhou příčku v rámci kraje drží Muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Také to se v průběhu nejbližších let zásadně promění, přibude v pořadí čtvrtá část, nazvaná Kolibiska. V ní se budou lidé procházet od koliby ke kolibě, pozorovat pasoucí se ovce a dozvědí se třeba podrobnosti o počátcích cestovního ruchu na Valašsku nebo o tom, co obnášela práce v lese.

Místa, která určitě stojí za navštívení

I skanzen loni bojoval s nuceným uzavřením kvůli koronavirové pandemii. Přesto ho navštívilo 276 tisíc lidí.

Na třetím místě skončila bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje ve Velehradě, kterou si loni prohlédlo 194 tisíc lidí.

Návštěvnost turistických cílů

v kraji v roce 2021 Zoologická zahrada Zlín

623 900

Valašské muzeum v přírodě Rožnov p. R.

276 400

Bazilika Velehrad

194 400

Aquapark Uh. Hradiště

146 100

Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž

131 100

Živá voda Modrá

114 600

Kovozoo Staré Město

108 200

Archeoskanzen Modrá

74 200

Státní zámek Buchlovice

72 200

Hlavní budova Muzea jihovýchodní Moravy

68 000

V celkovém pořadí za celou Českou republiku byla zlínská zoo na 3. místě a Valašské muzeum 17.



Zdroj: CzechTourism

Stotisícovou hranici loni překonalo celkem sedm míst v kraji, kromě tří zmíněných také Aquapark v Uherském Hradišti, Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž, Živá voda v Modré a Kovozoo ve Starém Městě. Ze čtyř regionů Zlínského kraje tak jasně vede Slovácko.

Přehled návštěvnosti turistických cílů sestavuje CzechTourism na základě sledování více než 1 500 míst. „Seznam přesto není vyčerpávající a některé objekty v něm mohou chybět. Data zahrnují domácí i zahraniční návštěvníky,“ uvedli zástupci agentury.

Kromě žebříčku těch nejnavštěvovanějších, a tedy dobře známých cílů nabízí agentura také další přehled. Nazývá se Neobjevené skvosty regionů a v něm zmiňuje vždy tři místa z každého kraje, která za objevení rozhodně stojí. Ve Zlínském kraji jde o zámek v Bystřici pod Hostýnem, Muzeum lidové kultury a tradic Vlachovska ve Vlachovicích a Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Bystřický zámek má za sebou neobvyklou armádní historii. Posledními šlechtickými majiteli byl rod Laudonů, desítky let pak zámek uprostřed města využívala armáda jako zdravotnickou základnu a na začátku 90. let přešel do rukou města.

„Kontinuálně ho opravujeme, neustále sháníme peníze jak dotační, tak investiční a často za milionové částky opravíme něco, co návštěvník nevidí,“ popsal starosta téměř devítitisícového města Zdeněk Pánek. Do pečlivě naplánovaného harmonogramu prací navíc zasahují nečekané akce. Aktuálně tak v Bystřici bojují s dřevomorkou, která napadla střešní trámy.

Jsou potřeba investice do dopravy i ubytování

Zámek ale zdaleka nečeká, až bude kompletně opravený. Vždy od jara do podzimu se promění na kulturní centrum, v němž si umělci podávají dveře. Konají se zde výstavy a mimořádné množství koncertů.

Momentálně je k vidění třeba výstava obrazů Zdeňka Buriana či ohýbaného nábytku, který k městu patří už od dob, kdy v něm Michael Thonet založil továrnu na jeho výrobu. Zámek je zároveň přirozeným začátkem návštěvy města, ležícího pod magickým vrcholem svatého Hostýna. Sídlí v něm totiž informační centrum. Nebo půjčovna kol.

Vlachovické muzeum si v obci s 1 500 obyvateli vybudovali pro sebe, prakticky okamžitě ale hranice obce přerostlo. Tvoří ho sušárny ovoce rozeseté v okolí a jedna z původních chalup. Obec ji opravila, místní lidé vybavili tím, co měli doma po svých předcích. Muzeum je tak skutečně jejich a na jeho atmosféře je to znát.

„Zlínský kraj má stále potenciál růst, musí to ale být společné úsilí všech, státu, kraje, měst a obcí a podnikatelů,“ shrnula Štěpánka Filipová z agentury CzechTourism. Turistické cíle totiž potřebují zázemí, musí se tedy investovat do dopravní dostupnosti, parkování, ubytování či restaurací. „Pak lidé mohou zůstat déle, užít si to, a jejich peníze zase zůstanou v místní ekonomice,“ dodala Filipová.