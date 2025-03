Po zmaru radost. Lyžařská střediska zachránilo počasí i zkušenosti vlekařů

Loni touto dobou byly sjezdovky beze stop sněhu a provozovatelé skiareálů mluvili o zmaru. Mnozí končili v průběhu února a měli ekonomické problémy. Letos se naopak ve většině středisek lyžovalo do poloviny března a někde ještě pokračují.

„Je to sto a jedna. Vůbec se to nedá porovnat,“ ulevilo se Jakubu Juračkovi, který provozuje skiareál na Trojáku v Hostýnských vrších.

Sezonu tam skončili o minulém víkendu. A to spíše proto, že čekají nástup jara a změnu preferencí lidí, kteří mění lyže za kola a brusle. „Jinak vrstvu sněhu jsme měli takovou, že jsme ji mohli rozhrnovat ještě měsíc,“ zmínil Juračka.

Šanci zalyžovat si dají lidem ve středisku Rališka v Horní Bečvě. Poté, co v týdnu byli mimo provoz, v sobotu opět pustí sedačkovou lanovku. „Bohužel od začátku března nechodili lidi. Proto jsme provoz přerušili a nejeli. Teď to ještě zkusíme,“ řekl ČTK provozovatel areálu Josef Vaníček.

Na sjezdovce je 20 až 70 centimetrů sněhu. „Loni nebyly podmínky a končilo se už 16. února. Teď sněhu máme dostatek, podmínky jsou díky sluníčku a nočnímu mrazu perfektní,“ uvedl Vaníček.

Vyplatily se investice do zasněžování

Vlekařům nahrály dvě věci. Jednak počasí, protože zimu provázela řada mrazivých nocí. Nepřišly velké oblevy, ani dlouhotrvající deště.

A roli hrály i zkušenosti. Zjednodušeně řečeno jde o to, že zdejší areály se nemohou spolehnout na přírodní sníh, a tak potřebují co nejdříve vyrobit zásobu toho umělého. „Daří se to díky investicím,“ tvrdí provozovatel Svahu Zlín Marek Sedlák. „Vyplatilo se nám investovat do rezervoáru vody a navýšit počet sněžných děl.“

Na kopci nedaleko centra Zlína loni nestihli ani jarní prázdniny a museli rušit lyžařské kurzy. „Letos jsme zvládli odbavit všechny nasmlouvané základní školy. Kromě jednoho menšího oteplení to byla pěkná zima,“ sdělil Sedlák.

Podle něj to byla první normální sezona od doby, co na Svah přišel nový provozovatel. První dva roky ovlivnil covid, potom počasí.

„Člověk musí být trpělivý a pokorný. Aby si mohl říct, že zkrátka udělal vše, aby sezona dopadla co nejlépe,“ uvědomuje si Sedlák.

Městský svah je specifický a náročný na přípravu, na druhou stranu atraktivní díky své poloze a dobré dostupnosti. „Důležité je, že nám lidé začali věřit, že bude všechno vždy dobře nachystané. Zaměřujeme se na rodiny, ale hodně chodili i zahraniční studenti. Ohlasy jsme měli výborné,“ doplnil Sedlák.

Na Stupavě stále pokračují

Sezonu chválí také v Resortu Valachy, který má sjezdovku Horal ve Velkých Karlovicích. „Prosinec a leden byly nadstandardní. Roli hrálo i to, že se nám podařilo nachystat kopec o dva týdny dříve než ostatní areály,“ podotkl marketingový ředitel Resortu Valachy Michal Vala.

Podepsalo se to pozitivně na lyžařské škole, půjčovně vybavení i ubytování. „Uvažujeme, jak na sjezdovku dostat ještě víc škol, protože zájem je. Na druhou stranu ji chceme nechat otevřenou i pro běžné lyžaře,“ popsal Vala.

Investice do techniky označuje jako klíčové Lubomír Orel, který provozuje svah na Stupavě v Chřibech. „Každý rok se ukazuje, že dává smysl použít peníze na lepší technické vybavení,“ míní. „Na začátku sezony bývají mrazy menší a musíme je využít. Připravit se při teplotách, které nejsou obzvlášť nízké, je mnohem náročnější, ale novější technika to umožňuje.“

Na Stupavě přitom zásoba sněhu vytvořená v listopadu i prosinci dvakrát po sobě roztála. Před Vánocemi ještě netušili, jak kopec nachystají. Teď jedou a rozhodně ještě nechtějí končit.

„Vypadá to ještě na dlouho,“ doufá Orel. Na rozdíl od jiných středisek jej netrápí snížená návštěvnost. „Lidí chodí hodně. Přes noc mrzne, ve dvě svítí sluníčko. Nejvíc lyžařů přijíždí ráno. A pak je skupina lidí, kteří si vyrazí zajezdit na svah po práci,“ popsal Orel.

Vysoký zájem o lyžování je pro skiareály obecně dobrá zpráva. „Vykládá se, že lidé u nás ztrácí zájem lyžovat v tuzemsku, ale je to chiméra. Z mého pohledu je hlad obrovský a chce to jen využít správné podmínky,“ myslí si Juračka.