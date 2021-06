Koalice koryt, nebo zachránci? Vedení Zlínského kraje má za sebou půl roku

Jak vypadalo prvních šest měsíců poté, co do čela Zlínského kraje usedli noví politici? V nemocnicích zastavili chystané změny a také navýšili počet šéfů výborů. Velké plány do budoucna jsou však zatím jen na papíře. Předchozí vedení kraje své nástupce ostře kritizuje. Označuje je za koalici koryt, která nemá žádnou vizi.