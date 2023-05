Jmelí hubí stromy ve Zlínském kraji, ohrožuje i známou Podzámeckou zahradu

Může to být ničivější než kůrovec, říká odborník Podle odborníka na jmelí Jiřího Rozsypálka z Mendelovy univerzity je v současnosti jmelí fatálním problémem, který můžeme porovnávat s kůrovcovou kalamitou. „Jenomže zatímco brouk napadá pár druhů především jehličnatých stromů, jmelí ničí mnohem širší spektrum stromů,“ říká. Jak postižený je Zlínský kraj?

V rámci republiky spolu s Moravskoslezským a Jihomoravským asi nejvíc. Šíří se to od východu na západ, hranice je někde před Brnem. V Čechách je situace zatím poměrně dobrá. Problém je, že zpočátku, když se kuličky jmelí občas objeví na jednotlivých stromech, to nevypadá nijak dramaticky. Jenomže ve chvíli, kdy se tento stav zanedbá, se je schopno expanzivně velmi rychle rozšiřovat. Čím to je, že se situace v poslední době tak zhoršila?

Je pravda, že jmelí je původní evropský druh a lidé jej dříve brali spíše jako vzácnost, která jim udělala radost v období Vánoc. Jenomže dnes jsou pravděpodobně v důsledku změny klimatu stromy oslabené. Pokud by byly vitální, jsou schopny si pod kůrou vytvořit látky, které budou toxické pro první kořínky jmelí a to se tak na větvi neuchytí. Jenomže slabé stromy nemají energii, aby tyto látky vytvářely. Ve kterých oblastech je situace nejhorší?

Velmi trpí například lužní lesy. Okolí Zlína, Kroměříže, Olomouce v oblastech do 300 metrů nad mořem. Potíž je i v tom, že druhy stromů, které tu rostou, už v minulosti trpěly zásadními chorobami. Jmelí tu hodně likviduje ořešáky, topoly a vrby. Dub je rezistentní, ale kdyby se tu vysazoval jen dub, vyskytne se nějaký patogen, což by nakonec mohlo vést k totálnímu rozpadu lužních porostů. Jak jsou na tom Beskydy?

Tam je to lepší. Pozorujeme, že od 400 metrů nad mořem není jmelí tak silné. Beskydy jsou navíc postavené na buku, což je odolná dřevina. Mimochodem, jmelí neparazituje jen na listnatých stromech, existují i varianty, které rostou na borovicích. Viděl jsem jmelí i na jedlích, to je ale dost vzácné. Mají radnice či správci parků a lesů vůbec účinnou variantu, jak se jmelím bojovat? Nebo se moc dělat nedá?

Mají, zejména dobrou prevencí. Ale obtížně se k tomu přesvědčují. Zeleň není oblast, kam šlo z rozpočtů nejvíce peněz. Je těžké přesvědčovat starosty, aby dali peníze na odstranění pár trsů jmelí na stromech. Přitom ekonomicky to pro ně bude v konečném důsledku výhodnější. Pokud stromolezec ořeže několik málo keříků, vyjde to řádově na stokoruny za strom. Další ošetření by bylo mnohem nákladnější. Stejně tak kácení a nová výsadba. Navíc takovou preventivní prohlídku a ořezání stromů by stačilo provést třeba jen jednou za pět let.