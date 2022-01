Doba je těžká, přesto firmy ve Zlínském kraji zvyšují platy zaměstnancům

Brzdou je nejistá budoucnost Rostoucí náklady na práci, nejistota ohledně dalšího vývoje a rostoucí ceny materiálů i energií. Tyto tři důvody a v tomto pořadí uvedly jako největší překážku rozvoje firmy v rámci ankety, kterou vypsala hospodářská komora. Pokud jde o stoupající náklady na práci, tedy růst mezd, stěžovaly si na to především menší společnosti a firmy, jež působí ve stavebnictví a v restauračních službách. Provozovatelé restaurací a hospod se také nejvíce obávají dalšího vývoje, zejména s ohledem na opakující se vládní omezení. Nejistotu pociťují s výhledem do budoucnosti také podniky ve zpracovatelském průmyslu, kde koronavirus narušil dodavatelské a odběratelské řetězce. „Podnikatelé od roku 1989 zažili různá období včetně finanční krize 2008, ale taková nejistota, jakou máme dnes, tady ještě nebyla,“ konstatoval předseda Krajské hospodářské komory Zlínského kraje Robert Zatloukal. Firmám nezbývá nic jiného než svým zaměstnancům přidávat. Ovšem musejí to vybalancovat tak, aby to nemělo příliš velký negativní dopad na jejich rozvoj. Toto napětí se podle Zatloukala bude ještě stupňovat. „S odvoláním na nejnovější komorovou prognózu se ztotožňuji s názorem, že mzdy i v letošním roce reálně vzrostou, a to i přes relativně vyšší inflaci. Zejména kvůli tomu, že firmy trpí absolutním nedostatkem zaměstnanců s žádanou kvalifikací i zaměstnanců vůbec,“ zmínil Zatloukal. Většina společností bez rozdílu velikosti uvádí, že letos očekává stejné či dokonce vyšší výnosy než loni. Záleží na tom, v jakém oboru působí. Celkově se očekává růst HDP přes 4 procenta. „Takže pokud jde o situaci firem v letošním roce, jsem mírný optimista,“ podotkl Zatloukal.