Šetřit budou na cukroví, péči o klienty ale domovy pro seniory neomezí

Domovy a centra, která v kraji pečují o seniory, řeší složitý rébus. Jak neslevit ani kousek z nastavené kvality péče navzdory neustálému zdražování?

„Úsporná opatření zavádíme, ale jakékoliv zhoršení péče je naprosto nepředstavitelné,“ potvrdila Květoslava Othová, ředitelka valašskomeziříčské Diakonie, která zřizuje několik sociálních služeb, včetně domova pro seniory.

Stejně se k problému staví i další oslovená zařízení bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem. Zvyšování cen je dostalo do zvláštní situace. I když příjem jejich klientů roste díky pravidelné valorizaci důchodů, domovy si za stravu nebo třeba teplo nemohou účtovat víc. Naproti tomu pro seniory, kteří žijí samostatně, se náklady na živobytí dramaticky zvýšily.

„Na ubytování i stravu v pobytovém zařízení jsou stanovené cenové limity a ty nemůžeme překročit,“ potvrdila ředitelka Domova pro seniory v Lukově Michaela Procházková.

Tento domov zatím nemusí řešit zvyšování cen energií. Zřizuje ho Zlínský kraj, který má nakoupenou elektřinu i zemní plyn až do konce roku 2024 za ceny před zdražením. Dražší potraviny nebo třeba prací prostředky však díru do rozpočtu dělají. Vyhláška stanovuje cenu za ubytování 210 a za celodenní stravu 170 korun. Kromě toho musí klientovi zůstat po zaplacení pobytu nejméně 15 procent z jeho příjmu.

Vánočního přilepšení se klienti nedočkají

„Zatím se do limitů vejdeme, ale nárůst cen u potravin je enormní a nikdo neví, jak bude pokračovat. Musíme velmi pečlivě hospodařit,“ popsala Procházková.

Také ona omezení nastavených standardů striktně odmítá. Situaci zvládají třeba díky tomu, že pracovníci domova oslovují více dodavatelů ve snaze získat lepší cenu.

„Byli jsme ale zvyklí klientům přilepšovat, o Vánocích třeba cukrovím. Na to už letos mít nebudeme, a pokud ano, tak v menší míře,“ upozornila ředitelka.

V Centru pro seniory Holešov, jehož zřizovatelem je město, zvedali cenu letos na začátku léta a v případě ubytování už se dostali na strop. Dál jít nemohou.

„U stravování ještě máme nějakou rezervu, nápor přichází postupně,“ řekla ředitelka Centra Jana Šťastná. „Kvality péče se žádné omezení nedotkne, zcela jistě ale budeme od Nového roku zvyšovat ceny za fakultativní služby.“

Mezi ně patří třeba dobíjení elektrického invalidního vozíku, donáška knih z veřejné knihovny, kopírování dokumentů nebo odvoz autem, které provozuje zařízení. Senioři v Centru tyto služby využívají jen čas od času, zvýšení cen by je proto zásadně zatížit nemělo.

Zatímco ve Zlínském kraji se ještě domovy drží, v Jihočeském či Ústeckém kraji už k omezení péče sáhli. Klientům od Nového roku zruší svačiny a nabídnou je buď za příplatek, nebo je odkážou na bufet v budově domova.

Kvůli vysokým cenám se snižuje kvalita jídla

Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb se v domovech pro seniory kvůli rostoucím cenám snižuje kvalita jídla. „Je to na úkor složení a pestrosti stravy. Poskytovatelé dávají méně zeleniny, méně masa a více levných pokrmů, aby se vešli do rozpočtu,“ popsal prezident Asociace Jiří Horecký.

Asociace loni udělala průzkum mezi více než 160 domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. Pouze čtvrtina odpověděla, že se 170 korunami na den vystačí. Domovy, které tuto částku označily za nedostatečnou, nejčastěji uváděly, že ubraly zeleniny.

Takovou cestu zdejší zařízení odmítají, stejně jako Zlínský kraj. Ten sice zřizuje jen část domovů, finančně ale přispívá i zařízením jiných poskytovatelů.

„Počítáme dopředu s navýšením příspěvku na provoz a jsme schopní pružně reagovat, pokud by se situace zhoršila,“ ujistila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová. „Cílem je v žádném případě nedopustit, aby to dopadlo na klienty nebo pracovníky v zařízeních. V domovech jsou často lidé, kteří potřebují vysokou míru podpory, jsou velice křehcí, a neumím si představit, že bychom jim připravili jakýmkoliv diskomfort.“

Zřizovatelé už několik let investují do stavebních úprav budov, zateplují fasády, mění okna nebo způsoby vytápění. Kraj aktuálně plánuje stavět dvě nová zařízení, to už budou výhradně pasivní stavby. Ušetřit se dá také zefektivněním provozů s vysokou spotřebou, tedy kuchyní nebo prádelen.

Například Diakonie v Meziříčí už v minulosti zateplila budovy a pořídila solární ohřev vody. Vzhledem k tomu, že jim pro příští rok stoupnou náklady na elektřinu čtyřikrát a u plynu víc než pětkrát, to bylo prozíravé rozhodnutí.