Solidární kraj. Firmy i lidé loni darovali 270 milionů na dobročinné účely

Za pár dní, na začátku roku, se po celé zemi rozběhne charitativní Tříkrálová sbírka. Zlínský kraj patří už tradičně k těm nejštědřejším. Své peněženky jsou ale obyvatelé ochotni otevírat i jindy. Za loňský rok podle Fóra dárců věnovali v různých sbírkách a projektech neuvěřitelných 147 milionů korun, dalších 123 milionů poslaly firmy. To je dohromady 270 milionů korun.

Rok 2021 byl navíc co do vybraných darů úspěšnější než ten předchozí, přestože naplno zuřila covidová pandemie. Tehdy poslali dárci v kraji dohromady 253 milionů. Pro srovnání – v roce 2016 to bylo 190 milionů.

„Čísla za letošní rok ještě neznáme, na to je brzy. Nicméně platí, že poslední měsíc roku bývá tradičně nejsilnějším obdobím, kdy na sbírky přichází nejvíce peněz,“ vysvětlila ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

„Už teď také víme, že letos se zvedla obrovská vlna solidarity v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. To byly částky v miliardách. Předpokládáme proto, že letos budou čísla ještě o dvacet procent vyšší než loni. I když máme signály, že vzhledem k energetické krizi některé firmy své příspěvky zmrazují,“ upřesnila.

Peníze ze Zlínského kraje loni pomohly tam, kde bylo nejvíc potřeba. Handicapovaným dětem, osamělým seniorům, opuštěným zvířatům, dětem bez rodičů, lidem bez domova, těm, co se ocitli v tíživé životní situaci. A to nejen v Česku, ale i zahraničí.

Peníze posílali dobrovolní hasiči z celého kraje

Jedna ze sbírek putovala k rodinám dvou dobrovolných hasičů, kteří v polovině září zemřeli při výbuchu plynu v rodinném domě v Koryčanech. Na speciálním bankovním účtu se nashromáždilo přes pět milionů korun. Tři miliony poslal Zlínský kraj. Dárci mohli posílat peníze nejen na účet, ale také je vkládali do pokladniček umístěných v Koryčanech.

„Chytilo to všechny za srdce, byl to emočně silný příběh,“ uvedla Anna Valachová, ředitelka Charity Kroměříž, která spolu s městem Koryčany sbírku tři dny po tragédii vyhlásila. „Třeba dobrovolní hasiči z celého kraje posílali opravdu ve velké míře a nemalé částky.“

Podle Fóra dárců lidé nejčastěji přispívají částkou 200 až 500 korun ročně. Přes 40 procent lidí posílá peníze příležitostně, 14 procent pravidelně podporuje nějakou veřejnou aktivitu.

„Poprvé jsme přispěli do sbírky na rodinu s vážně nemocným miminkem. To bylo asi před deseti lety. Od té doby před Vánocemi vždycky posíláme tisíc korun vybrané organizaci. Už to bereme jako tradici,“ svěřil se Jindřich Matějovský ze Zlínska.

Nadace pomáhají dětským domovům

Podle Fóra dárců působí v kraji 131 nadací a fondů, některé i přes dvacet let. Využívají přitom transparentní účty. Potřebným v regionu pomáhají i mimokrajské organizace.

Jejich příspěvky šly například na pořízení automobilu pro zdravotní sestru, která dojíždí za nemocnými pacienty, na hospicovou péči nebo na dětské domovy.

„Podpora míří na podporu vzdělávání, jde o výpočetní techniku nebo doučování,“ naznačila Jiřina Nachtmannová, manažerka pro provoz a granty Nadace Terezy Maxové. Letos se do žádostí o příspěvek od konkrétních rodin promítlo všeobecné zdražování a růst nákladů.

„Začaly se na nás obracet i matky samoživitelky, které to dříve zvládaly samy, mají zaměstnání i byt. Loni covid ještě zvládly, vyčerpaly si úspory, ale věděly, že je to jen dočasné období. Teď nemají kam sáhnout,“ poukázala ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis.

Pomoc pro pěstounskou rodinu

Lidé ve Zlínském kraji v minulosti posílali finance také na obnovu vyhořelé chaty Libušín na Pustevnách, na kostel Svatého Ducha ve Starém Městě, začátkem letošního roku byla vyhlášena sbírka na požárem zničenou chatu Tesák v Hostýnských horách a tradičně se plní pokladničky i během Tříkrálové sbírky.

Podle registru ministerstva vnitra je aktuálně v kraji téměř stovka probíhajících veřejných sbírek.

Mimo jiné na chod a provoz zlínské organizace, která pomáhá zdravotně postiženým, na rekonstrukci zámku Přílepy, charitní organizace po celém kraji pořádají i dlouhodobé sbírky pro konkrétní handicapované děti a dospělé, jež jim zajistí rehabilitační pomůcky, léky, zdravotnický materiál nebo služby odborného asistenta.

Kroměřížská Charita nedávno vyhlásila také sbírku na pomoc pěstounské rodině se šesti dětmi z Kunkovic, která na podzim přišla kvůli požáru o střechu nad hlavou.

„Pro tuto rodinu je taková pomoc opravdu důležitá,“ upozornila Valachová. „Vím, že každý má teď hluboko do kapsy, zdražují se energie, náklady rodin stoupají. Ale tato rodina opravdu pomoc potřebuje.“