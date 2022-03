Plat Gajdůškové klesl z 90 tisíc na desetinu, kraj zrušil uvolněnou funkci

Když krajská koalice v čele s ANO po nástupu do vedení Zlínského kraje zřídila tři uvolněné posty předsedů výborů, které byly honorovány 90 tisíci korunami měsíčně, schytala za to kritiku od opozice. Po zhruba roce kraj jednu z těchto pozic ruší. Dotkne se to exposlankyně a krajské zastupitelky Aleny Gajdůškové (ČSSD).