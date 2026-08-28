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Ukradený skútr zloděj maskoval jednoduchou fintou, doplatil však na neopatrnost

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  15:07

Částečně přetřenou značkou se zloděj skútru zaparkovaného v Holešově u policejní školy snažil zmást policisty. Ti jej ale odhalili. (srpen 2026) | foto: PČR Zlínský kraj

Všímaví policisté ve svém volném čase odhalili zloděje motocyklu, který zmizel majiteli ze Zlína. Přestože se pachatel snažil upravit vzhled registrační značky, po necelém týdnu si podezřelého skútru zaparkovaném u policejní školy v Holešově všimli kolemjdoucí strážci zákona.

Majitel svůj červený stroj značky Yamaha zaparkoval u firmy, kde pracuje, v pátek, klíče zůstaly v zapalování a na řídítkách nechal také svou přilbu. Když pak v pondělí ráno zjistil, že motocykl nestojí na svém místě, oznámil krádež na policii.

Pátrání po stroji v hodnotě minimálně 40 tisíc korun, který jeho majitel koupil za 55 tisíc před dvěma lety, přineslo zvrat už po necelém týdnu. A nebylo to v místě, kde se motocykl ztratil, ale o 20 kilometrů dál, v Holešově.

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„Současný a bývalý kriminalista si v době svého volna při procházce všimli na parkovišti přímo u policejní školy podezřelého červeného skútru. Na stroji totiž někdo částečně zamazal zadní registrační značku bílou barvou. Policisté okamžitě pojali podezření, že se jedná právě o odcizený skútr a prostřednictvím operačního důstojníka si ověřili, že se nemýlili,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Kriminalistický technik pak místo ohledal a zajistil stopy. Kriminalisté už po pár dnech věděli, kdo má krádež na svědomí.

Šestadvacetiletý muž se ke svému jednání přiznal. V průběhu prověřování vyšlo najevo, že tato krádež nebyla jediná. „Povedený mladý muž má na svědomí také odcizení kabeláže a pásové mědi v Otrokovicích za téměř 60 tisíc korun,“ doplnila mluvčí s tím, že za krádeže mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

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