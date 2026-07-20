Rockové festivaly jsou rájem hudebních příznivců, ale i těch, kdo na ně přicházejí s ne úplně čistými úmysly. Divoký rej fanoušků, tělo na tělo, ohlušující hudba a lidé, kteří se soustředí jen na tento intenzivní zážitek.
Takovou ideální příležitost našla dvojice chmatáků na víkendovém metalovém festivalu Masters Of Rock.
„Využívali nepozornosti lidí a přímo při koncertech je okrádali,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková. Činnost nenechavců ale nezůstala bez povšimnutí některých dalších posluchačů v „kotli“ pod pódiem.
„Dva fanoušci si toho všimli a nasměrovali na ně členy bezpečnostní agentury a policisty, díky tomu se je podařilo dopadnout.“
Když dva zadržené cizince prohledali, nestačili se policisté divit. „Podezřelí odcizili minimálně 23 mobilních telefonů, které jsme u nich našli,“ podotkla Kozumplíková.
Podle ní ale bude počet okradených ještě vyšší, někteří lidé totiž krádež nemuseli nahlásit. „Pokud jste také přišli o telefon a ještě jste ve Vizovicích, přijďte na zdejší obvodní oddělení policie, pokud ne, můžete volat na linku 158,“ dodala.
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Desítky ukradených mobilních telefonů hlásili v červnu také návštěvníci festivalu Rock For People v Hradci Králové. Tam se zloděje dopadnout nepodařilo.
Policisté proto nevylučují, že by mohlo jít o stejné pachatele. „Pokud se ukáže podobnost mezi těmito případy, policisté z obou krajů budou samozřejmě při objasňování spolupracovat,“ uzavřela mluvčí.