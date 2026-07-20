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Cizinci na Masters of Rock kradli mobily ve velkém, vzali jich přes dvacet

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  10:49
Na metalovém festivalu Masters Of Rock ve Vizovicích na Zlínsku policisté zadrželi dva cizince, kteří fanouškům při koncertech kradli mobilní telefony z kapes. K dopadení zlodějů pomohla všímavost návštěvníků přehlídky.

Rockové festivaly jsou rájem hudebních příznivců, ale i těch, kdo na ně přicházejí s ne úplně čistými úmysly. Divoký rej fanoušků, tělo na tělo, ohlušující hudba a lidé, kteří se soustředí jen na tento intenzivní zážitek.

Takovou ideální příležitost našla dvojice chmatáků na víkendovém metalovém festivalu Masters Of Rock.

Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec 2026)
Kapela Kissin Dynamite na letošním Masters of Rock ve Vizovicích. (červenec 2026)
Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec 2026)
Ve Vizovicích odstartoval další ročník festivalu Masters of Rock. (16 červenec 2026)
16 fotografií

„Využívali nepozornosti lidí a přímo při koncertech je okrádali,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková. Činnost nenechavců ale nezůstala bez povšimnutí některých dalších posluchačů v „kotli“ pod pódiem.

„Dva fanoušci si toho všimli a nasměrovali na ně členy bezpečnostní agentury a policisty, díky tomu se je podařilo dopadnout.“

Když dva zadržené cizince prohledali, nestačili se policisté divit. „Podezřelí odcizili minimálně 23 mobilních telefonů, které jsme u nich našli,“ podotkla Kozumplíková.

Podle ní ale bude počet okradených ještě vyšší, někteří lidé totiž krádež nemuseli nahlásit. „Pokud jste také přišli o telefon a ještě jste ve Vizovicích, přijďte na zdejší obvodní oddělení policie, pokud ne, můžete volat na linku 158,“ dodala.

Začal Masters of Rock. Do Vizovic míří fanoušci z 37 zemí, vracejí se Helloween

Desítky ukradených mobilních telefonů hlásili v červnu také návštěvníci festivalu Rock For People v Hradci Králové. Tam se zloděje dopadnout nepodařilo.

Policisté proto nevylučují, že by mohlo jít o stejné pachatele. „Pokud se ukáže podobnost mezi těmito případy, policisté z obou krajů budou samozřejmě při objasňování spolupracovat,“ uzavřela mluvčí.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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