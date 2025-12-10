Krajská rada odvolala šéfa společnosti Koved. Levněji koupil firemní octavii

Milan Libiger
  8:57
Byl jedním z ředitelů krajských firem, kteří se do své funkce dostali po vítězství hnutí ANO v krajských volbách v roce 2021. Martin Štětkář se stal jednatelem společnosti Koved – Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje. Kromě toho byl i předsedou vizovické buňky hnutí ANO. Ve své pracovní pozici už ale skončil. Odvolala ho krajská rada, která je valnou hromadou Kovedu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: https://www.idzk.cz/zetka

„Odvolání bylo z důvodu ztráty důvěry. Novým jednatelem byl jmenován Martin Richtar,“ konstatoval náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel (ANO).

Změna se odehrála na začátku prosince a důvodem Štětkářova odvolání mělo být, že si koupil vyřazenou starší firemní Škodu Octavii za nižší částku, než jakou následně určil oficiální odhad. Rozdíl činil 17 tisíc korun.

Na předplatné do vlaků a autobusů stačí aplikace, senioři nad 75 jezdí zdarma

„Sepsali jsme dohodu o narovnání, pan Štětkář ji podepsal a částku zaplatil. Byl si svého pochybení vědom,“ nastínil Doležel. „Kraji tedy žádná škoda nevznikla a vše je v pořádku,“ doplnil s tím, že není možné ani drobnější pochybení přehlížet.

Šlo spíše o neznalost

Podle Doležela nešlo o zlý úmysl, jako spíše o neznalost. Jinak si podle něho Štětkář plnil své pracovní povinnosti svědomitě a vedení kraje s ním bylo spokojeno.

„Plně respektuji rozhodnutí rady Zlínského kraje. To je všechno, co k tomu řeknu,“ reagoval stručně pro iDNES.cz Štětkář, který je dnes řadovým členem ANO a jeho případem se bude zabývat krajské předsednictvo hnutí.

Zlín a Kroměříž se ke krajské integrované dopravě připojí až příští rok

Staronový jednatel Richtar v čele Kovedu působil ještě v době, kdy kraj řídil jako hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Bylo to jenom několik měsíců, pak na vlastní žádost odešel. V poslední době pracoval jako vedoucí oddělení v organizaci IDSOK – Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje.

„Podle životopisu jsme nemohli najít lepšího kandidáta,“ poznamenal Doležel.

Společnost Koved se stará o integraci veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Vydala například kartu Zetka, kterou mohou cestující používat v linkových autobusech i regionálních vlacích.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

