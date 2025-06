„Je to rozšířená možnost nákupu jízdenek pro cestující. A je to i přínos pro nás,“ shrnul jednatel krajské společnosti Koved Martin Štětkář. „Chceme, aby si cestující kupovali jízdenky dopředu, protože tím ubíráme práci řidičům a zkracujeme dobu odbavení. Je to výhoda pro všechny,“ je přesvědčený.

Cestující by si měl službu stáhnout na webové stránce, jež tyto služby nabízí, pokud do vyhledávače napíše IDZK. „Dopravní aplikace jsou rozšířené ve všech krajích i ve světě a cestující si díky nim může koupit časový kupón. Prokazuje se pak QR kódem, který předloží řidiči, případně kontrole,“ upřesnil Štětkář.

Dosud je nutné časové jízdné nahrávat na kartu Zetka. Stává se ovšem, že ji zejména školáci ztrácejí. Aplikace bude v tomto směru odolnější.

Její výhodou bude i to, že si v ní lidé budou moci navolit a nahrát vybrané kombizóny, což je další novinka, která bude platit od půlky června. Kraj je pro cestování autobusy a vlaky rozdělený na přibližně 80 zón. Ale když lidé jedou z jednoho města do druhého, mohou využít více tras, které vedou přes různé zóny. A aby si nemuseli kupovat každou zvlášť, budou si moci některé zaplatit dohromady.

Kraj vybral 11 kombizón, většina z nich je mezi Zlínem a dalšími městy, například Vsetínem, kam je možné jet přes Liptál, Valašskou Polanku i Troják. Dále mezi Zlínem a Brumovem-Bylnicí, Slavičínem, Uherským Hradištěm či Kroměříží.

Další je mezi Vsetínem a Rožnovem pod Radhoštěm nebo Uherským Hradištěm a Stráním. „Vybrali jsme nejfrekventovanější zóny, na které nás cestující upozorňovali,“ poznamenal Štětkář.

Změny v trasách, nové spoje

Pokud jde o změny v železniční dopravě, tak ranní vlak z Luhačovic do Újezdce u Luhačovic jede nově až do Uherského Brodu. Tam se spojí s vlakem z Bylnice a zamíří do Starého Města. Mezi Kojetínem a Valašským Meziříčím bude více vlaků zastavovat v Dobroticích.

V případě autobusů byly zavedeny víkendové spoje mezi Uherským Hradištěm a Uherským Ostrohem. Vznikne také nová zastávka Tupesy, k Břestku na lince z Uherského Hradiště do Buchlovic a zastávka Babice, hřbitov je přesunuta na nově vybudovanou komunikaci.