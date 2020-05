Jak hlídat počet lidí v bazénu, dumají provozovatelé koupališť

Provozovatel koupaliště: Snad zvítězí zdravý rozum Koupaliště v parku Zahájené v Bystřici pod Hostýnem plánuje otevřít v sobotu 30. května. Jakub Juračka, který areál provozuje jako soukromník, považuje některá nařízení za absurdní. Přesto věří, že lidé budou na bazén chodit a cítit se tam pohodlně. Jak těžké bylo chystat se na sezonu v období nejistoty?

Hráli jsme vabank. Nachystat bazén na rozjezd vyjde asi na 250 tisíc. V našem případě se to nedá stihnout za týden, ale připravovat jsme se museli začít mnohem dřív. Koupaliště mohou otevřít, ale s řadou opatření. Co pro vás znamenají?

Především zvýšené náklady na hygienu a kontrolu celého areálu. Dodržovat je budeme, zároveň to nechceme příliš hrotit. Představa, že člověk přijde na koupaliště, kde se může pohybovat jen v omezených prostorech a voda je přeplněná chlórem, je absurdní. Musí zvítězit zdravý selský rozum nad odtržením od reality. Která z opatření si myslíte, že bude pro vás nejtěžší dodržet?

Přijde mi třeba, že není v reálných možnostech hlídat pět metrů čtverečních na člověka v bazénu. Budou na koupaliště navzdory omezením chodit lidé?

Doufáme, že ano. My se zkrátka musíme snažit, aby se tu cítili co nejlépe. Zvlášť v době, kdy řada lidí nemůže nikam vyjet, některé děti nechodí do školy. Co mají dělat? Město letos do koupaliště investovalo hodně peněz, máme nové toalety, pěkné zázemí.