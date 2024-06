Lidé žalují Zlín kvůli chystané proměně bývalé plovárny. Bude hluk do noci, míní

Zastupitelé letos v únoru změnili způsob užívání této plochy ze sportovní na komerční, protože její majitelka Radmila Pospíšilová tam chce postavit sídlo firmy s tím, že by jeho část pronajímala k pořádání společenských akcí.

To se nelíbí některým lidem z okolí. Vladimír Novák, který bydlí v sousedství, chce žalobou u pobočky brněnského krajského soudu její plány narušit. Dožaduje se zrušení změny územního plánu.

„Tvrdíme, že toto opatření nebylo vydáno v souladu se zákonem a byli jsme kráceni na svých právech. V žalobě také uvádíme, že je tato změna v rozporu s politikou územního rozvoje ČR i se stavebním zákonem, že se jedná o nepřípustnou změnu charakteru lokality,“ vypočítal Novák, který před časem inicioval i petici proti změně.

Podle něho územní plán musí bránit negativním vlivům na kvalitu životního prostředí a veřejného zdraví, čímž se míní například přílišná hlučnost či zhoršující se životní podmínky. „Toto bylo také porušeno,“ prohlásil Novák.

Vedení města stojí za majitelkou

Pospíšilová chce bývalé koupaliště proměnit v nové sídlo své společnosti s tím, že hlavní budova bude částečně zapuštěná v zemi. Část areálu hodlá pronajímat k veřejným akcím, jako jsou svatby nebo firemní večírky. Připustila i možnost letního kina či plážového volejbalu.

To vše může být podle Nováka zdrojem hluku až do nočních hodin. Navíc podle něho změna územního plánů dává majitelce velké možnosti i na jiné využití lokality.

Pospíšilová nechce Novákovy kroky a výroky příliš komentovat. O tom, že podal žalobu, nevěděla. „Podle mě se mu nebude líbit vůbec nic,“ řekla.

Vedení města její záměr podporuje. Podle náměstka primátora Pavla Brady, který má na starosti územní plánování, to bude lepší, než kdyby tam zůstalo torzo koupaliště.

„Domnívám se, že až se to postaví, tak mi pan Novák přijde poděkovat s tím, že se spletl. Občan ne vždy dohlédne na to, že jde o pozitivní změnu. Hájí si svůj zájem. A byť s tím nesouhlasím, tak je to v pořádku,“ poznamenal Brada.

„Je to právo každého občana, který může napadnout územní plán, pokud se cítí dotčen na svých právech. Rozhodovat o tom bude soud,“ doplnil.

Pokud by žalobě vyhověl, plochy Riviéry budou bílé, a tedy bez uvedení jejich možného využití do doby, než se schválí další změna. To by snahy Pospíšilové zkomplikovalo a výstavbu zřejmě výrazně oddálilo.