Lepší jídlo i atrakce. Koupaliště chtějí nabízet víc než jen plavání

Zatímco většina koupacích areálů měla ještě zavřeno, Martin Sobota ze Zlína si užíval venkovního plavání už déle než měsíc. Umožnil mu to bazén v areálu místních lázní v Hradské ulici. Ten má otevřeno už od začátku května a lidé toho hojně využívají.

„Bylo to ideální koupání. Ani v odpoledních hodinách nebylo nijak narváno. Voda je sice trochu chladnější, ale nic extrémního,“ pochvaloval si plavec.

V lázeňském areálu využili teplého květnového počasí i toho, že mají možnost vodu ve venkovním bazénu přihřát. „Vnímali jsme, že lidé už se těší,“ poukázal Karel Havlíček, ředitel firmy Steza, která provozuje i další zlínská koupaliště Panorama a Zelené. „Pokud bylo ráno okolo 16 stupňů a voda v bazénu měla 22 stupňů, tak to lidem přišlo komfortní a chodilo jich hodně,“ všiml si.

V tuto chvíli už je v provozu drtivá většina venkovních koupališť. Panorama na Jižních Svazích zahájilo provoz už prvního června, kvůli špatnému počasí měl pak areál několik dní zavřeno. Do provozu se vrátil minulý víkend, kdy zahájil sezonu i areál Zelené v Bartošově čtvrti.

Podobně jako ve většině jiných plováren se budou i ve Zlíně rozhodovat, zda otevřít, podle počasí. Pokud bude chladno a deštivo, brány koupališť zůstanou zavřené. „V takové dny by nemělo smysl otevírat,“ míní Havlíček. „Nevyplatilo by se to ani provozovatelům občerstvení.“

Stejný přístup razí například i na vsetínském koupališti Pod Pecníkem, kde zahájili provoz v půlce června. „Lidé dnes mají meteoradary v mobilech. Pokud je špatná předpověď, nepřijdou ani na chvíli,“ zmínil jednatel Vsetínské sportovní Ivo Kousal, který má provoz koupaliště na starosti. „Ale snažíme se být co nejvstřícnější. Dřív jsme zavírali, když byl nízký počet návštěvníků, dnes je to prakticky jen v době, kdy prší,“ poukázal.

Letní areál akvaparku v Uherském Hradišti otevřel už 6. června, ale vyšší návštěvnost očekává až po začátku prázdnin. „Vše je připraveno na letní sezonu, ale zatím je brzy něco hodnotit. Čekáme na krásné letní dny,“ poznamenal ředitel akvaparku Jiří Durďák.

Vyšší ceny? Jen v některých areálech

Venkovní vstupné zdražovali minimálně. „Během letní sezony je v provozu velké množství malých koupališť a plavci mohou navíc využít přírodní koupání. Oproti tomu máme sice konkurenční výhodu v podobě toboganů, vyhřívaných bazénů a možnosti koupání za jakéhokoli počasí, přesto nechceme ceny příliš šponovat. Myslím, že stále patříme k těm nejlevnějším,“ naznačil Durďák.

Zatímco třeba v Kroměříži či Otrokovicích ponechali cenu vstupenek za koupaliště stejnou jako loni, k mírnému zdražení sáhli ve Vsetíně, kde si zákazníci připlatí 10 korun navíc, či Zlíně, kde je cena za celodenní vstupné o 20 korun vyšší.

„Museli jsme zohlednit nárůst cen za energie i inflaci, ale toto navýšení ani nekopírujeme. Stále platí, že provoz koupališť je dotovaná záležitost a nemáme ceny nadstandardně vysoké,“ zmínil Havlíček.

Koupaliště Panorama na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně

Letošní novinky ve Zlíně mířily ke zlepšení pohodlí i estetiky areálů. Na Panoramě se zájemci svezou po opraveném toboganu, jehož povrch už nebyl v dobrém stavu. V areálu Zelené zase vyrostl nový bufet a opravená je i budova šaten a zázemí pro plavčíky.

Pro provozovatele platí, že cílem je zlepšovat služby zákazníků i mimo bazén. Tedy mít v provozu větší množství dalších aktivit a zaměřit se i na záležitosti, jako je kvalita jídla v bufetech.

„Proto jsme na letošní sezonu vysoutěžili nového provozovatele občerstvení a lidé se po letech dočkají nového a kvalitnějšího sortimentu. Je to důležitý prvek. Většina zákazníků nestráví na koupališti jen hodinu, ale podstatnou část dne. A samozřejmě se chtějí i co nejlépe stravovat,“ přiblížil Havlíček.

Větší změny přijdou až v dalších sezonách

Většina koupališť si na léto nachystala jen dílčí opravy, větší novinky ale připravují v dalších sezonách. Ve Vsetíně plánují beachvolejbalové hřiště, zvažují pořízení nafukovací skákací trampolíny či zřízení skluzavkového centra.

„Šlo by o několik skluzavek s vlastními dojezdovými bazénky. Tak aby neústily do plaveckého či relaxačního bazénu,“ nastínil Kousal.

Ještě komplexnější proměnu areálu chystají ve Valašském Meziříčí. Před dvěma lety tu pořídili nový hlavní bazén, nyní připravují výměnu tří zbývajících. Město chce letos zpracovat projekt a rekonstrukci za zhruba 60 milionů zahájit po příští letní sezoně.

„Rozhodli jsme se, že necháme do stávajících bazénových těles osadit nové nerezové vany. Dětské brouzdaliště navíc doplníme o vodní atrakce pro nejmenší,“ sdělil starosta Robert Stržínek. Podle něj je velká investice správnou cestou.

„To jsme si vyzkoušeli v roce 2022, kdy se nám po šestnácti letech podařilo vyplnit díru po starém bazénu novou nerezovou vanou s atrakcemi pro téměř všechny věkové kategorie. I díky tomu na naše letní koupaliště zavítá v průměru 43 tisíc návštěvníků ročně,“ připomněl.

Také v Uherském Hradišti směřují k větším novinkám až v příštích letech. „V plánu je rozšíření a modernizace zázemí a atrakcí pro ty nejmenší ve venkovním areálu,“ naznačil Durďák. „To je oblast, kde se ještě chceme posouvat.“

Pořízení atrakcí, které mají zpestřit pobyt mladým návštěvníkům, plánují i na kroměřížském koupališti Bajda. Větším změnám tam dlouhodobě bránil fakt, že město nevlastní pozemky pod koupalištěm. To se však brzy změní.

„Zastupitelé loni v listopadu schválili směnu pozemků, která snad bude dotažena do konce letošního roku. V budoucnu chce vedení radnice areál modernizovat a také doplnit o nějaké atrakce zejména pro děti,“ informoval mluvčí radnice Jan Vondrášek.