Šimona mohou zachránit jen noví dárci kostní dřeně, v registrech vhodný není

„Šimonkovi se začaly dělat modřiny na kolenou. Potom dostal střevní infekci, se kterou jsme museli do nemocnice,“ líčí maminka Kristýna Káňová začátek potíží. Z neduhů, které by dítě za normálních okolností překonalo, se vyklubala nemoc krve zvaná aplastická anémie. Transplantace je tak pro Šimona jedinou nadějí.

„Krevní testy mu dělali dvakrát, nejdřív to vypadalo, že se kostní dřeň zregeneruje,“ vypráví maminka. Z nemocnice odešli po pár dnech domů, jenže vzápětí se vraceli s nachlazením. Provázely ho vysoké teploty, imunitní systém dítěte selhával. A tentokrát už byly výsledky testů jednoznačné.

Nejvyšší pravděpodobnost, že budou vhodnými dárci, bývá u příbuzných. V případě Káňových to bohužel neplatí. Testy podstoupili rodiče i Šimonův ani ne tříletý bráška.

Další naděje se upírají k registru dárců kostní dřeně, nejprve tuzemskému. Přestože k 1. červnu čítal 100 375 lidí ochotných pomoci, ten jediný vhodný pro Šimona se v něm nenašel. Teprve v registru zahraničním se shoda našla. „Bohužel jen částečná, což nestačí,“ povzdechla si maminka.

Proto se nyní rozjela série náborových akcí, které mají za cíl přivést do registru nové zájemce. Dnes se koná v Burger & Bar Brothers v Uherském Hradišti od 11 do 17 hodin. V sobotu v Uherskohradišťské nemocnici od 14 hodin a v areálu Continental Barum Otrokovice.

„Chtěla bych, aby lidé věděli, jak nečekaně může taková nemoc přijít. A aby nad tím přemýšleli hlavně mladí lidé. Co může být víc než žít s pocitem, že jsem někomu pomohla zachránit život,“ uvažuje Káňová.

Nyní lze jen posilovat imunitu

Život rodiny nemoc rozdělila, všichni ale doufají, že jen dočasně. Maminka je teď se Šimonem v nemocnici. Tatínek se v péči o mladšího syna střídá s babičkami.

„Kluci to zvládají statečně, lépe než my dospělí,“ uvažuje maminka. „Šimonek je odmalička neuvěřitelně pozitivní, vždycky na sebe uměl navázat lidi a i tady v nemocnici koketuje, jen co se mu trochu uleví,“ popisuje. Chybí mu však kamarádi ze školky. Sice si volají a dělají videohovory, ale to není ono.

Teď chlapec podstupuje imunosupresivní léčbu, aby se mu začaly uměle tvořit bílé krvinky. Jeho hlavní problém se tím nevyřeší, ale dokáže to posílit imunitu. Bez ní ohrožuje jeho život i banální nachlazení.

K zápisu do registru už není potřeba ani odběr krve, stačí vzorek DNA třeba ze slin. Reálně se dárcem stane každý 120 zaregistrovaný. V současnosti registr eviduje 875 lidí z více než 100 tisíc zaregistrovaných, kteří kostní dřeň darovali.