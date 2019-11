Hudebník daroval kostní dřeň chlapci, ten mu přijel poděkovat na koncert

Takzvaný Burkittův lymfom, kterým chlapec v roce 2017 onemocněl, je mimořádně agresivní onemocnění.

„Úspěšnost léčby je sice vysoká, ale syn byl mezi patnácti procenty, u kterých se nemoc nepodařilo zastavit chemoterapií,“ říká Karlova maminka Hana Staňková.

Jediným řešením proto bylo darování kostní dřeně. Poslední naděje vyšla a chlapec už může zase přemýšlet nad tím, čím bude, až vyroste.

Zachránci svého syna, který poskytl svou kostní dřeň, už rodina poděkovala osobně. Setkali se ve Zlíně na koncertě, protože dárcem byl muzikant – trombonista zlínského Avion Big Bandu Martin Šidlík.

„Najednou jsem neměla slov, kterými bych mu poděkovala,“ přiznala maminka. „Zachránil nám dítě, a to nejde jednoduše popsat.“

Šidlík a jeho kolegové z kapely se do registru dárců zapsali během historicky první kampaně Jedu na dřeň, která se uskutečnila před čtyřmi roky během Barum rally ve Zlíně.

„Pravidelně daruji krev, ale dřív mě nenapadlo zapsat se také do registru dárců kostní dřeně. Proto všem, kteří dělají nábor, děkuji,“ řekl Šidlík.

Samotný odběr popsal jednoduše. „Bylo to šest dní dovolené, několik injekcí, šestnáct set najetých kilometrů a chvíle rekonvalescence,“ usmál se. „Něco jako chřipka.“

Jenomže pro Karla to byla obrovská věc. Vždyť chce být ornitologem nebo kominíkem jako táta. „Jsme opravdu vděční,“ zopakovala maminka. „Dárce klidně mohl ještě pár dnů před transplantací couvnout.“

Dočasně přišel o zrak

Už na začátku léčby se ptala lékaře na možnost, že se nemoc vrátí. „Řekl mi, že to by byl konec,“ tlumočila, co uslyšela. „Také informace ze světa hovořily u těchto případů jen o zhruba pětiprocentní úspěšnosti transplantací.“

Dlouho to přitom nevypadalo, že Kája je tak vážně nemocný. K bolavému kotníku se sice přidaly další potíže, jenomže vyšetření nesměřovala k onkologické léčbě. Teprve po týdnu v nemocnici a na naléhání rodičů se některá vyšetření opakovala, a tím se chlapec dostal do péče hematoonkologa.

Potom už věci nabraly spád. Celkem napočítali desítku nádorů na různých místech v těle a zasažená byla i víc než třetina kostní dřeně. Následovala chemoterapie, se kterou ale chlapcovo tělo bojovalo. V nemocnici strávil pět měsíců a prodělal řadu bolestivých reakcí nebo třeba dočasnou ztrátu zraku.

„Často a šíleně řval, že už chce být zdravý,“ vypráví maminka.

Naděje, že léčba zabrala, vydržela do loňského listopadu. Pak se vrátila bolest nohy a kolotoč vyšetření začal nanovo.

Vánoce strávila rodina doma pohromadě, ale hned po svátcích Kája znovu nastoupil do nemocnice. Bylo nutné najít dárce, rodiče ani starší bratr se jím stát nemohli. V registru dárců však naštěstí byl a zhruba 15 měsíců od vypuknutí nemoci chlapec prodělal úspěšnou transplantaci.