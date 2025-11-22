„Praskliny jsou aktivní i proto, že kostel stojí blízko komunikace a otřesy na ně mají značný vliv,“ popsal technický administrátor Děkanátu Vizovice Petr Červenka. „Naštěstí se ale nezvětšují.“
Odborníci řešili, jak nejlépe zajistit stabilitu věže, a přišli s řešením, že se stáhne kotevními ocelovými lany. „Tři lana budou po třech čtyřech metrech. Jsou to dvanáct milimetrů tlustá, speciálně navržená lana,“ přiblížil Červenka.
Lana se nebudou upínat kolem věže s takovou silou, aby ji deformovala, ale obepnou ji, aby zabránila rozpínání prasklin, které se vyplní speciálním tmelem.
To však nebude jediné opatření, jež farnost Vizovice připravuje pět let. Odborníci prověřovali rovněž to, zda se na špatné statice věže nepodílejí těžké zvony. Zvon svatého Vavřince váží 1 200 kilogramů, další tři jsou menší a lehčí.
„Zjistili jsme, že jejich uchycení má negativní vliv na statiku. Proto se navrhlo řešení, které zlepší uložení zvonů i dopad jejich kmitu na konstrukci věže,“ zmínil Červenka.
„Zvony poháněly řetězy a motory, z nichž šly nárazy na podlahu. Nově tam budou lineární motory s pohonem pomocí elektromagnetické kotvy. Řetězy už tam nebudou,“ doplnil.
Opatření se dotknou také věžních hodin, jež byly poháněny pomocí vahadel, která měla přes 200 kilo. To sice není v kontextu celé stavby taková hmotnost, nicméně odborníci doporučili nový systém bez vahadel. Hodiny se pak nebudou muset čistit ani natahovat.
„I když jde jen o několik desítek kilogramů, v součtu to věži odlehčí,“ sdělil Červenka. „A o to nám jde.“ Po instalaci kotevních lan kolem věže se ještě udělá nová fasáda. Budou se také natírat nosné dřevěné konstrukce věže.
Náklady jsou přibližně šest milionů korun. Práce mají být hotové do dubna příštího roku. Pak bude věž vizovického kostela opět bez lešení.