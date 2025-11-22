Věž vizovického kostela má problémy se statikou, zpevní ji ocelová lana

Milan Libiger
  11:20
Věž vizovického děkanského kostela svatého Vavřince, který stojí po pravé straně u hlavní příjezdové cesty od Zlína, je zakrytá lešením a plachtami. Prochází nezbytnou rekonstrukcí, neboť má problémy se statikou. Jsou v ní praskliny až osm metrů dlouhé a tři centimetry široké. Odborný stavební zásah byl nezbytný.
Fotogalerie2

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má problémy se statikou. (listopad 2025) | foto: Jan SalačMAFRA

„Praskliny jsou aktivní i proto, že kostel stojí blízko komunikace a otřesy na ně mají značný vliv,“ popsal technický administrátor Děkanátu Vizovice Petr Červenka. „Naštěstí se ale nezvětšují.“

Odborníci řešili, jak nejlépe zajistit stabilitu věže, a přišli s řešením, že se stáhne kotevními ocelovými lany. „Tři lana budou po třech čtyřech metrech. Jsou to dvanáct milimetrů tlustá, speciálně navržená lana,“ přiblížil Červenka.

Lana se nebudou upínat kolem věže s takovou silou, aby ji deformovala, ale obepnou ji, aby zabránila rozpínání prasklin, které se vyplní speciálním tmelem.

Poutní kostel ve Štípě částečně zakrývá lešení. Restauruje se i boční oltář

To však nebude jediné opatření, jež farnost Vizovice připravuje pět let. Odborníci prověřovali rovněž to, zda se na špatné statice věže nepodílejí těžké zvony. Zvon svatého Vavřince váží 1 200 kilogramů, další tři jsou menší a lehčí.

Věž vizovického kostela svatého Vavřince prochází rekonstrukcí, protože má problémy se statikou. (listopad 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Zjistili jsme, že jejich uchycení má negativní vliv na statiku. Proto se navrhlo řešení, které zlepší uložení zvonů i dopad jejich kmitu na konstrukci věže,“ zmínil Červenka.

„Zvony poháněly řetězy a motory, z nichž šly nárazy na podlahu. Nově tam budou lineární motory s pohonem pomocí elektromagnetické kotvy. Řetězy už tam nebudou,“ doplnil.

V „nedělu“ do kostela. Každý rok ubývá věřících, kteří chodí na bohoslužby

Opatření se dotknou také věžních hodin, jež byly poháněny pomocí vahadel, která měla přes 200 kilo. To sice není v kontextu celé stavby taková hmotnost, nicméně odborníci doporučili nový systém bez vahadel. Hodiny se pak nebudou muset čistit ani natahovat.

„I když jde jen o několik desítek kilogramů, v součtu to věži odlehčí,“ sdělil Červenka. „A o to nám jde.“ Po instalaci kotevních lan kolem věže se ještě udělá nová fasáda. Budou se také natírat nosné dřevěné konstrukce věže.

Náklady jsou přibližně šest milionů korun. Práce mají být hotové do dubna příštího roku. Pak bude věž vizovického kostela opět bez lešení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vzácní ibisi se vrátili do Česka. Dva z nich ale někdo zastřelil

Zastřelený vzácný ibis hnědý a rybníku Velká Choryně.

Po dvou letech se vrátili a opět vzbudili pozornost nejen ornitologů. Ibisi hnědí se do Česka zatoulají jen vzácně, jejich nejbližší hnízdiště jsou totiž v deltě Dunaje u Černého moře, což je...

Náklaďáky s kamením prověřily „Golden Gate“ u Napajedel. Most má sloužit sto let

Nový dálniční most přes řeku Moravu u Napajedel prošel v pondělí 18. listopadu...

Nový most na dálnici D55 nazývaný kvůli elegantnímu červenému oblouku Golden Gate Bridge of Napajedla podstoupil zatěžkávací zkoušku. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) testovalo jeho nosnost pomocí...

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Ilustrační snímek

V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést...

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)

Zlínské vánoční trhy se na náměstí Míru konají od 28. listopadu do 4. ledna. Město se rozzáří tisíci světel slavnostní výzdoby, která navodí kouzelnou atmosféru blížících se svátků. Ve vzduchu zavoní...

Nestávkujte, prosí Hadamczik prvoligové kluby. I on ale zatlačí proti baráži

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových...

I prezident hokejového svazu Alois Hadamczik stojí na straně iniciativy Stop baráži, která má za cíl zrušit prolínací soutěž a zavést přímý postup do extraligy. Nejvyšší funkcionář českého hokeje...

21. listopadu 2025,  aktualizováno  22. 11. 8:34

Miliardy pro rožnovské onsemi. EU schválila státní pomoc výrobci polovodičů

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Evropská komise schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř 11 miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm....

21. listopadu 2025  15:41

Mladík při zkracování cesty spadl do příkopu, vážně ho opařil parovod

Při pádu do jámy s parovodem, který se opravoval, utrpěl muž těžké popáleniny a...

Popáleniny až na 50 procentech těla utrpěl v pátek ráno mladík ve Zlíně. Zkracoval si cestu křovím, za kterým byl příkop a v něm se opravoval parovod, ze kterého unikala pára. Mladík zřejmě uklouzl...

21. listopadu 2025  14:52

Palačovská spojka nabírá zpoždění. Stavbu komplikuje nestabilní podloží

Palačovská spojka pomůže dopravě v Olomouckém, ve Zlínském i v Moravskoslezském...

I když silničáři provádějí před začátkem prací geologické průzkumy, čekávají na ně nemilá překvapení. V poslední době se jim na Valašsku stávají častěji než dříve. Potíže měli s výstavbou rampy na...

21. listopadu 2025  12:39

Rodiče, kteří přišli o miminko, mohou tiše vzpomínat na novém pietním místě

Pietní místo pro děti, které zemřely předčasně, vzniklo na Lesním hřbitově ve...

V centrální části Lesního hřbitova ve Zlíně vzniklo vůbec první pietní místo ve Zlínském kraji určené pro rodiče po ztrátě miminka. Za jeho vznikem stojí nezisková organizace Dítě v srdci, která jej...

21. listopadu 2025  9:29

Nový kruhový objezd je malý, kritizují lidé. Autobusy přejíždějí střed

Zlínská radnice dokončila stavbu okružní křižovatky u 17. základní školy na...

Zlínská radnice dokončila stavbu okružní křižovatky u 17. základní školy na Jižních Svazích v místě, kde se potkávají ulice Pasecká a Křiby. Auta na ni poprvé vjela v úterý odpoledne. Skončily tak...

20. listopadu 2025  15:43

Designérka bojuje za záchranu hřebčína, připravila výstavu historických fotografií

V Napajedlích je k vidění výstava architektura ve službách chovu plnokrevníků,...

V Napajedlích na Zlínsku se narodila, vyrůstala v sousedství pastvin tamějšího hřebčína a chodila tam i pomáhat. Kristýna Petříčková si k hřebčínu vybudovala silný vztah, a když v něm před dvěma roky...

20. listopadu 2025  12:54

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jan Pravda, generální manažer hokejistů Zlína

Přiznává, že se prvoligoví hokejisté RI OKNA Zlín ocitli v kritické situaci, ze které se generální manažer klubu Jan Pravda snaží hledat cestu trenérskými i hráčskými rošádami. Na jeho místo se navíc...

20. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  11:58

Silničáři můžou chystat obchvat Valašského Meziříčí. Kdy se začne stavět?

Obchvat Valašského Meziříčí má začínat u chemičky Deza.

Po dlouhých čtyřech letech vyřizování mají silničáři pravomocné územní rozhodnutí na plánovaný obchvat Valašského Meziříčí. Klíčový dokument, který stavbu umísťuje v prostoru, nejdříve tři roky...

20. listopadu 2025  9:30

Mrtvý zajíc měl brucelózu přenosnou na člověka, na Kroměřížsku platí mimořádná opatření

Ilustrační snímek

V obci Lechotice na Kroměřížsku se u uhynulého zajíce prokázala brucelóza, která je přenosná i na člověka. V části regionu platí mimořádná opatření, uvedl iROZHLAS. Na člověka se nemoc může přenést...

19. listopadu 2025  20:27,  aktualizováno  20:42

Advantage Consulting, s.r.o.
KONSTRUKTÉR ZBRANÍ (50-70.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Zlínský kraj
nabízený plat: 50 000 - 75 000 Kč

Dalších 31 336 volných pozic

Ze všech krajů diskutovali o závislostech nejvíce středoškoláci ve Zlíně

Konference Rady mladších, na které studenti středních škol diskutovali...

Středoškoláci ze Zlínského kraje se zapojili do dalšího ročníku celorepublikové konference Rada mladších, ve které před odborníky i vrstevníky prezentovali a diskutovali své názory a problémy. V...

19. listopadu 2025  16:10

Školu na Zlínsku vytopil prasklý přívod vody, děti mají nečekané volno

V základní škole v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína prasklo vodovodní...

Základní škola v Želechovicích nad Dřevnicí u Zlína zůstává dnes i zítra prázdná. Kvůli prasklému přívodu vody došlo k zatopení části budovy a vedení vyhlásilo ředitelské volno. Hasiči ráno vodu...

19. listopadu 2025  9:59,  aktualizováno  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.