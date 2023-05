Výbuch v Koryčanech zřejmě způsobila závada na elektroinstalaci, uvedl znalec

Černý plastový vypínač, který nechal expert kolovat mezi členy soudního senátu, obhájcem a žalobcem, nesl jasné stopy po tavení. „Docházelo tam k bezplamennému hoření. V okamžiku, kdy se nahromaděný plyn vlivem proudění dostal do kontaktu s tímto místem, došlo k výbuchu,“ vysvětlil Jiří Ledvina z Krajského ředitelství policie v Moravskoslezském kraji.

Ke zkoumání dostal části elektroinstalace z domu v Koryčanech, který exploze zcela zničila. Přesto z nich dokázal vyčíst mnoho podstatného.

„Na přívodní fázi jsme našli hloubkovou degradaci izolačního materiálu, vidět to bylo i na vodiči a svorce, do které byl upnutý. Zřejmě to bylo v důsledku dlouhodobého využívání elektroinstalace, a navíc byla tato fáze více zatěžovaná pracovním strojem s velkým odběrem,“ vysvětlil Ledvinka.

Zjednodušeně řečeno, samotný únik plynu, který nastal, když majitel domu navrtal během rekonstrukce přívodní potrubí, by výbuch nezpůsobil. Ten přišel až v okamžiku, kdy se v prostředí s nahromaděný plynem objevila jiskra nebo místo nahřáté na vysokou teplotu. „Nikdo do toho nemusel zasáhnout,“ dodal policista.

Obžalovaný udělal, co měl, vypověděl znalec

To potvrdil i další znalec, Petr Lepík z Vysoké školy báňské v Ostravě. Vypracoval model výbuchu a dospěl k závěru, že výbuch inicioval vypínač na hlavním přívodu. „Buď došlo k přeskočení jiskry na vypínači, nebo byl poškozený jistič,“ upřesnil Lepík.

U soudu se kvůli tragédii zodpovídá jednatřicetiletý Hynek Šípek. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí dva roky až osm let vězení. Znalec přitom uvedl, že co se úniku plynu týká, udělal obžalovaný všechno, co udělat měl.

Událost, která se v regionu řadí k nejtragičtějším za poslední roky, se stala v září roku 2021. Tehdy devětadvacetiletý Šípek v ten den pokračoval v rekonstrukci rodinného domu, ve kterém s manželkou bydleli a do kterého se jim brzy mělo narodit první dítě. Když vrtal otvory pro odvětrávání podlahy, poškodil přívod plynu, uvedl v obžalobě státní zástupce Jiří Láníček.

Následující okamžiky se pak udály velmi rychle. Šípek zavolal na ženu, ať uteče z domu a snažil se zastavit hlavní přívod plynu, upozornit lidi na chodníku před domem a volat pomoc. Pomáhal mu muž, který pracoval na sousedním domě.

Hasiči měli po příjezdu jen 30 vteřin

„Hrozně mě to mrzí. Stalo se to tak, jak popsala obžaloba. Hrozně jsem se bál, že to vybuchne, měl jsem nával adrenalinu, chtěl jsem to zavřít. Volal jsem plynaře, paní mi řekla, že volá hasiče. Nevím, co bylo bezprostřední příčinou výbuchu, plyn unikal asi patnáct minut,“ vypověděl Šípek.

Na místo jako první dorazila jednotka dobrovolných hasičů z Koryčan a právě v okamžiku, kdy přišli do blízkosti domu, v něm explodoval nahromaděný plyn. „Přijeli hasiči, mám záblesk, že jeden z nich vchází do domu, pak si z toho dne pamatuju křik. Ležel jsem na lehátku, víc si nepamatuju,“ dodal Šípek.

Výbuch dům doslova rozmetal na kusy, které vymrštil do vzdálenosti desítek metrů. Dva z hasičů na místě zahynuli, další lidé, včetně Šípka, byli zranění. Jednoho ze zemřelých hasičů kolegové vynesli z trosek okamžitě, druhého dlouhé hodiny vyprošťovali i s pomocí psa vycvičeného na vyhledávání osob v závalech.

Generální inspekce následně prošetřila jejich postup a neshledala žádné pochybení. K dispozici měla 30vteřinový videozáznam, který ukázal dění od příjezdu hlídky do výbuchu. Víc času nebylo. „Kontaktovali majitele, zjišťovali, zda je v domě někdo další a řešili vypnutí hlavního přívodu,“ popsal náměstek generálního ředitele Inspekce hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.

Soudní jednání bude pokračovat 11. července.