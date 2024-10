Otec romského chlapce se za výhrůžky omluvil, padlo však trestní oznámení

Malé město s necelými třemi tisíci obyvateli na rozhraní čtyř okresů a dvou krajů. Prakticky na periferii. Trpící velkou vzdáleností od větších měst, nedostatečným dopravním spojením, odlivem mladých lidí, omezenou dostupností zdravotní péče a vylidňováním. Před třemi lety se o Koryčanech začalo mluvit v souvislosti s výbuchem plynu a tragickou smrtí dvou místních hasičů, teď veřejností rezonuje konflikt na místní základní škole.

„Není to pro nás příjemné,“ povzdechla si starostka Hana Jamborová. „Ale už je to pár dní a emoce v obci vychladly. Nicméně rodičů dětí se to pochopitelně dotýká,“ naznačila.

Co přesně se minulý čtvrtek v místní základní škole vlastně stalo, není jasné. Existují dvě verze, které popisují incident, k němuž mělo dojít mezi školákem romského původu a jeho učitelem.