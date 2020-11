Do Motola jede kolona sanitek s ventilovanými pacienty z Moravy

Převoz pěti pacientů napojených na plicní ventilaci najednou je výjimečná a medicínsky i logisticky náročná akce. Sanitky pojedou do hlavního města společně, budou mít i policejní doprovod.

Do Prahy zamířilo pět tříčlenných posádek složených z anesteziologa, záchranáře a řidiče sanitky. Plně vybavenou sanitku s ventilátory a potřebnými přístroji i s posádkou vysílají do Prahy stanice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně a Valašském Meziříčí.

Spolu s nimi jede i doprovodný záchranářský vůz, který veze do zásoby kyslíkové bomby, další záložní přístroje, náhradní kola a podobné vybavení pro případ kolony na dálnici nebo defektu.

„Transport má být šetrný, to znamená, že pacienta nechceme zbytečně překládat. U vrtulníku bychom to dělali mnohem častěji, než při převozu záchranářskou sanitkou. Navíc v sanitce může být řidič v odděleném prostoru, tedy v čistém prostředí. U vrtulníku pilot oddělený není a nedokážu si představit, že by pilotoval a komunikoval v ochranném obleku s trojkovým respirátorem,“ vysvětlil lékař Dorian Pfeifer z krajské záchranky ve Zlíně.

„Zvažovali jsme i převoz letadlem, ale když jsme si spočítali čas, komfort pacienta a finanční stránku, převoz sanitkou převážil. Pro nemocného je sanitka mnohem pohodlnější a časová úspora letadlem byla skoro nulová,“ poukázal Tomáš Vymazal, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole, který je krajským koordinátorem intenzivní péče pro Prahu.

Sanitky ze Zlína a Uherského Hradiště se s kroměřížskými setkaly na kroměřížské základně záchranné služby, kde se kolona seřadí a společně vyjede do Prahy.

„Před Prahou v Průhonicích by je měl čekat další policejní vůz, který zajistí hladký průjezd Prahou,“ uvedl mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

Pět pacientů bude po celou dobu napojeno na plicní ventilaci, jde o čtyři muže a jednu ženu ve věku 44 až 64 let.

Nemocnice ve Zlínském kraji jsou na hraně kapacitních možností, ve čtvrtek v nich bylo již 482 covid pozitivních pacientů. Intenzivní péči potřebuje přes 100 pacientů s covidem i jinými diagnózami, zbývající kapacity jsou již omezené.

Nemocnice proto začaly na konci minulého týdne s přesuny covidových pacientů do nemocnic v jiných krajích, do čtvrtka dosud přeložily na standardní lůžka 27 pacientů, dnes poprvé vezou pacienty do pražské nemocnice, navíc ve vážném stavu.