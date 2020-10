Úspory padly už na jaře, zaměstnancům dáváme aspoň obědy, zní z hospod

„Na jaře jsme takto oproti běžnému režimu prodali asi třetinu jídel. Jenže teď mám obavu, že to bude horší. Počasí je škaredé, venku je chladno. Spoustu lidí to může odradit a nebude se jim chtít chodit ven,“ obává se Zuzana Baťová ze zlínské Hospůdky U Kovárny.

„Navíc na rozdíl od jarních měsíců už nesmíme z okénka ani prodávat točené pivo ke konzumaci na místě, na které si chodili hlavně štamgasti,“ dodala.

Řada podniků se znovu vrátí k rozvozu jídel, některé už nyní spolupracují s donáškovými službami. Jinde se zase dohodli se soukromými firmami, že zajistí dovoz obědů pro jejich zaměstnance.

„Ale nejde čekat s nataženou rukou, že se někdo ozve sám od sebe. Musíte obvolávat nebo se domlouvat přes kamarády a známé,“ konstatoval Petr Šenkeřík, který má ve Zlíně dvě restaurace – Canada Pub a Pivnici U Osla.

V Bistrotéce Valachy, která sídlí v Obchodním domě, opět čekají zvýšený zájem o balené hotovky, které si lidé berou domů.

„Na jaře to mělo pozitivní odezvu, často je brali například rodiče školáků,“ popsala Martina Žáčková, mluvčí skupiny HP Tronic.

I tady počítají se závodním stravováním pro zaměstnance firmy, otevřená zůstává rovněž prodejna potravin a kornuterie.

Majitelé a provozní hospod ve Zlíně se o nových vládních opatřeních v boji proti koronaviru dozvěděli v pondělí pozdě večer a už druhý den dopoledne začali komunikovat s dodavateli surovin a obvolávali jednotlivé pivovary.

„Hlavně jde o pivo, které máme rozčepované nebo v bečkách a tancích. Něco snad prodáme do PET lahví, na něčem se domluvíme s pivovary, aby je vzaly zpátky,“ líčil Šenkeřík.

Bude mít stát na pomoc peníze?

Novinka přišla hodně rychle, hodně podnikatelů však tušilo, co vláda chystá.

„Už o prázdninách bylo vidět, že hosté jsou daleko opatrnější a poslední měsíc klesala návštěvnost a s ní i tržby. Všiml jsem si však, že všichni dodržovali nařízení, chodili v rouškách a daleko víc než v létě používali dezinfekci,“ uvedl Tomáš Kamenský, majitel restaurace Vyhlídka na sídlišti Jižní Svahy.

Podle něj se dal přežít i režim, kdy mohlo být otevřeno maximálně do 20 hodin. „Jsme restaurace založená na jídle, takže bychom to zvládli, i kdyby přišel zákaz prodeje piva. Hůř jsou na tom majitelé pivnic nebo barů, kde se jen pije,“ doplnil Kamenský.

Vlastníci gastronomických zařízení teď netrpělivě čekají, jak se k nastalé situaci postaví stát. Problém je totiž v tom, že mnozí již nemají kde brát.

„Je to ubíjející. Všechny našetřené rezervy jsme vydali v první vlně, teď už podnikání není o žádném výdělku, ale o tom, abychom aspoň měli na mzdy zaměstnanců. Platíme je i v době, kdy je zavřeno. Pokud bychom je neměli jak zaplatit, skončili by na pracovním úřadě a pak by to pro stát byly ještě vyšší náklady,“ řekla Baťová.

Zástupci podnikatelů žádají pro restauratéry prodloužení programů Antivirus nebo COVID nájemné. Potřebné je také pokračování odkladu splátek úvěrů.

„Bylo by dobré, kdyby nám stát přispěl na mzdy, nájem a pozastavil sociální a zdravotní pojištění. Pak by se dalo nějakou dobu vydržet,“ uvažuje Šenkeřík. „I tak se musejí lidi v práci střídat a brigádníci mají bohužel smůlu. Zaměstnancům aspoň dáváme zdarma obědy pro ně i jejich rodinu.“

Nejistota v celém oboru je velká, stejně jako finanční potíže. „Mnoho hospod si také v posledních letech bralo úvěry, které musí splácet. Musíme teď přežít nejbližší měsíce, o nic jiného nejde,“ zmínila Baťová.

Sliby vlády o kompenzacích ale všichni berou s rezervou. „Je otázkou, kolik peněz na to bude stát mít, když na jaře platil stamiliardy korun. Slíbit můžou cokoliv, ale uvidíme, na kolik peněz opravdu dosáhneme,“ podotkl Kamenský.