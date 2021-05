Pandemie bere lidem peníze, někdo sáhne do úspor, jiný nemá na jídlo

Během koronavirové pandemie přišla téměř třetina obyvatel Zlínského kraje o část svých příjmů. V kategorii do 26 let postrádá pravidelný příjem do pěti tisíc korun až polovina lidí. Oproti loňskému roku se totiž o zhruba čtvrtinu snížila nabídka brigád.