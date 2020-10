Koronavirus omezuje autobusy, dopravcům scházejí desítky řidičů

Někde už začíná být nedostatek tak akutní, že dopravci ruší spoje, které by měly jezdit podle už tak částečně zredukovaných jízdních řádů. Autobusy nemá kdo řídit.

V ČSAD Uherské Hradiště aktuálně schází kolem třiceti šoférů, což je více než dvacet procent běžného stavu.

„Občas už nějaký spoj nejede. Snažíme se, aby to bylo zpravidla tam, kde je nějaká alternativa,“ nastínil zástupce ředitele pro autobusovou dopravu ČSAD Uherské Hradiště Ivan Kallus.

Firma například nevypravila některé autobusy, které jezdí v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.

„Máme problémy zejména na vsetínské provozovně. Z dispečinku už říkají, že nedokážou některé odpolední spoje řešit. Nemocných řidičů přibývá. Zatím jsem se s takovou situací nesetkal,“ hlásil ředitel ČSAD Vsetín Oldřich Holubář.

Tomuto dopravci schází jen na Vsetínsku kolem třiceti šoférů, kteří jsou buď nemocní, anebo v karanténě. ČSAD Vsetín už ruší spoje z Ostravy do Vsetína, Luhačovic a Prostřední Bečvy.

„Jsou to komerční víkendové spoje, které rušíme z důvodu poklesu zájmu cestujících do doby, než se současná špatná situace změní,“ přiblížil Holubář.

Kvůli zhoršující se situaci a obavě z toho, že nebude mít kdo vozit lidi, se obrátil na Zlínský kraj, který si autobusovou dopravu objednává. Zajištění potřebného počtu šoférů je ale výhradně na straně dopravců. Pokud scházejí, nabízí se jen jedno řešení – další omezení linkové autobusové dopravy.

Kraj už od minulého týdne zrušil školní spoje, spoje na bohoslužby i posilové spoje do Brna a přiblížil jízdní řády prázdninovému režimu. Omezení měla platit jen do 1. listopadu. Od příštího pondělí však spoje zredukuje ještě víc.

„Musíme ještě více omezit dopravu. Máme zprávy od dvou dopravců, že ani omezený rozsah dopravy už nejsou schopni zvládnout. Tak, jak jsou nemocní lékaři a sestry a problém mají nemocnice, je to u nás taky. Doufejme, že se to brzy zastaví,“ přiblížil ředitel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Ladislav Brachtl.

„Vhodnější je, když budou některé spoje vyloučené řízeně, než aby jezdily jen ty, pro které budou řidiči. Na jaře se spoje omezovaly, protože nikdo nikam nejezdil, nebyla poptávka, ne z toho důvodu, že by dopravcům scházeli lidé. Toto je extrémní situace,“ zdůraznil.

Podle Brachtla by další redukce neměla být příliš radikální. Ubudou spoje přes den, zachované mají zůstat ty, které vozí lidi do práce a z práce, včetně nočních a večerních. Výrobní podniky totiž stále fungují.

Vlakové spoje se rušit nebudou

Další autobusoví dopravci v kraji zatím spoje neočekávaně rušit nemusí, i když také oni se potýkají s výpadky šoférů.

„Kvůli omezenému provozu potřebujeme méně řidičů, což nám nahrazuje výpadek kolegů, kteří jsou nemocní nebo jsou s dětmi doma,“ řekl mluvčí Arrivy Jan Holub.

„Zatím jezdíme všechny spoje, ale je otázka, jak bude situace eskalovat,“ zmínil ředitel firmy Krodos Bus Luděk Ferenc.

I během druhé koronavirové vlny jezdí cestujících v autobusech méně než v běžných časech (zatím zhruba o čtvrtinu), což znamená ztráty pro kraj (jemu jdou všechny tržby) i dopravce (dostávají zaplaceno za ujetý kilometr). Většina z nich další redukci jízdních řádů proto spíše vítá.

„Asi by to bylo smysluplné. Vyřešil by se tím nedostatek lidí a současně bychom nejezdili s poloprázdnými spoji,“ nastínil Kallus. „Uvidíme, s čím kraj přijde. Další omezení nám potíže s nedostatkem řidičů vyřeší,“ uvedl Holubář.

Podle Brachtla regionální železniční doprava, kterou si také objednává kraj, podobným obtížím jako autobusová prozatím nečelí. Vlakové spoje se rušit nemusí, i když i v nich jezdí výrazně méně lidí než obvykle.