Zlínský primátor navštívil Čínu, sklízí za to kritiku od opozice i kolegů v koalici

Korec: Dělá se z toho politické téma a senzace Zlínský primátor Jiří Korec vysvětluje okolnosti návštěvy čínského města Tung-kuan. „O ničem jsme se moc nebavili, nemohli jsme říkat nic jiného, než že případná spolupráce je možná, ale že si ji musí subjekty vyřešit napřímo,“ tvrdí. Měla potom taková cesta smysl?

To se uvidí v budoucnu. Bude to záležet na jiných. My jsme splnili to, co se od nás z pohledu politické logiky očekává. Český rozhlas uvedl, že váš náměstek Miroslav Chalánek měl naznačovat něco o možné spolupráci ohledně Velkého kina, které je zavřené.

My jsme tam standardně prezentovali město Zlín, že je největší zahradní město v Evropě, jedenácté největší v České republice, že jeho největší rozvoj byl v době Bati. A mezitím jsme řekli, že tady máme i dětský filmový festival a že měl historicky vždy zázemí ve Velkém kině, které je zavřené, a chystáme jeho rekonstrukci, která má stát určitý obnos peněz. Ale nebyla tam diskuse ohledně možných investic z čínské strany ani na to nepadl z jejich strany dotaz či nabídka. Proč byla cesta naplánovaná tak, že zasahovala do 17. listopadu, který má pro Česko důležitý význam?

Nebylo to tak, že oni to schválně naplánovali, aby poškodili náš svátek demokracie. Termín jsme zvolili my, abychom byli na všech jednáních rady a zastupitelstva. Přiletěli jsme 17. listopadu, ale hned po příletu jsem si nechtěl stoupnout před lidi, a tak jsme dohodli s náměstkem Pavlem Bradou, že výroční projev pronese on. Nepovažujete cestu za chybu?

Řekněme si, kolik evropských firem vyrábí v Číně a kolik produktů z Číny máme dnes v Evropě. Dělá se z toho politické téma a senzace, která tam není. Jako v případě článku o zlínském poslanci Marku Novákovi. Proto se toho teď každý chytá a ideální by asi bylo, aby o mně někdo řekl, že jsem blbec. Co jste všechno stihli navštívit?

Cesta byla zejména pro soukromou sféru, takže jsme navštívili i podniky: automobilku, dvě firmy vyrábějící baterie, z nichž jedna řeší i recyklaci baterií, viděli jsme výrobnu matrací, možná ještě jednu firmu. Byli jsme i na dvou univerzitách.