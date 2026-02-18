Navigace past neodhalí a řidiči riskují. Silnice přes ledovou horu je opět uzavřená

V zimě neudržovaná silnice druhé třídy číslo 488 vedoucí přes kopec Barák mezi Vizovicemi a Loučkou je od podzimu do jara pro řidiče nebezpečnou pastí. Silničáři ji v pondělí museli opět zcela uzavřít na neurčito, vyžádal si to dopravní inspektorát policie.

Během jediného dne tam totiž v pondělí ráno uvázl velký zájezdový autobus a večer ve druhém směru kamion s přívěsem. Nemohlo se k němu dostat ani vyprošťovací vozidlo, které pro něj jelo.

„Policie rozhodla o uzavření úseku po pondělní nehodě autobusu. Na místo se kvůli němu nedostali ani policisté, kteří tam museli dojít pěšky,“ řekla mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Uzavírka by měla trvat předběžně do konce týdne v závislosti na vývoji počasí, oznámili silničáři. Dopravní značka zákaz vjezdu je umístěna za poslední domy v katastru města, upozornění na uzavření komunikace je i na křižovatce se silnicí I/49.

Proč řidiči pořád riskují a jezdí tudy? Šoféry odjinud, kteří místo neznají, většinou vede na kopec navigace – cesta z Vizovic nebo Zlína do Valašských Klobouk a Slavičína je tudy opravdu nejkratší. To ale netuší, jaké problémy je čekají. Silničáři ji totiž přes zimu neudržují. Není dne, kdy by nedošlo k nehodě nebo alespoň nějaké auto nezapadlo či neuvázlo na zledovatělé silnici.

„Vůbec nerozumím tomu, proč tam lidé jezdí. Je to dostatečně označené. Navíc pro auta nad pět tun platí zákaz vjezdu,“ zdůraznila starosta Vizovic Silvie Dolanská.

Nejvíc ji vyděsil pondělní případ, kdy cestu v lese přehradil uvízlý autobus. „V tom místě neměl co pohledávat. Je to na pováženou a velmi nebezpečné. Řidič autobusu ohrožuje celou posádku.“

Ke dvěma případům ze začátku týdne museli vyjíždět i vizovičtí hasiči a pomáhat s vyprošťováním. „Je to samozřejmě velký problém i pro složky integrovaného záchranného systému, riskují hasiči i zdravotníci. Nic jiného jim ale nezbývá a k zásahu musejí vyrazit,“ dodala.

Silnice na několika kilometrech překonává převýšení přes tři sta výškových metrů. Nahoře panuje počasí jako na horách. I když jsou ve dne teploty nad nulou, cesta přes les zůstává pokrytá sněhem a ledem.

„Hodně to lidi klame. Než vjedete do lesa, svítí sluníčko a přijde vám, že je jaro a jedete po suché vozovce. Pak se změní teplota a silnice je pokrytá zmrazky. Říkáme tomu ledová hora,“ podotkl vizovický místostarosta David Mazůrek.

Cesta navíc není vůbec vhodná pro auta nad 3,5 tuny, protože je příkrá a s ostrými zatáčkami. „Problém není ani tak dostat se nahoru, ale hlavně pak zase sjet. V případě nehody je vyproštění velmi komplikované.“

Na Partyzánské ulici dřív bydlel a mnohokrát viděl, jak se tady obracely kamiony. „Jednou dokonce autobus s hokejisty Komety Brno, kteří mířili na turnaj do Brumova. Kdybychom jim neporadili, že se mají vydat jinudy, nikdy by tam nedojeli,“ usmál se.

Místní si přes Barák netroufnou

Michal Matucha bydlí ve Vysokém Poli, a když jede autem do Vizovic nebo Zlína, přes Barák si netroufne. „Nemám auto s pohonem všech čtyř kol, takže to neriskuju. Jednou jsem tam sám zůstal viset. Je to rozdíl pět kilometrů, úspora pár minut. Tedy jen v případě, že projedete,“ popsal svou zkušenost.

Silnice je zrádná nejen v zimních měsících. „Stačí, když na podzim padne mlha. Počasí v lese na kopci je úplně jiné než ve městě. To jsou ty naše valašské kopečky,“ podotkla starostka.

Vozovka je sice nedávno opravená, nejsou tady ale reflexní sloupky ani vyznačená krajnice nebo středová čára. „To by během častých mlh hodně pomohlo,“ myslí si Matucha. „A taky by pomohlo, kdyby tam třeba byly kamery a víc se pokutovalo. To na nás platí,“ dodal.

Kdo chce nejčerstvější informace o tom, jestli se dá přes hřeben bez problémů projet, najde je především na Facebooku ve veřejné skupině „Barák - sjízdnost - sdílejte aktuální info“. Tam řidiči hlásí své aktuální zkušenosti a varování.

