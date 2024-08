Medvěd Jiří poputuje z Konopiště do Ostravy, bude tam mít lepší podmínky

Národní památkový ústav (NPÚ) v úterý oznámil, že zlínská zoo, která zvíře vlastní, poslala výpověď z dohody minulý týden. O termínu přesunu se ještě bude jednat.

„NPÚ bude usilovat o to, aby k přesunu zvířete nedošlo ještě před koncem hlavní návštěvnické sezony. S chovem dalších medvědů na Konopišti nepočítáme,“ uvedla mluvčí NPÚ Blanka Černá.

„Výpověď dohody o deponaci nás překvapila. Zdůrazňujeme, že se jedná výlučně o rozhodnutí vlastníka, nikoli Národního památkového ústavu,“ doplnila Černá. Ústav byl podle ní připraven se o medvěda dál starat.

Zlínská zoo ve středu zareagovala, že přesun není unáhleným rozhodnutím, ale jednání probíhají už od loňského roku. Podle ředitele zahrady Romana Horského byl pobyt medvěda na Konopišti koncipován jako dočasný.

NPÚ chce do roku 2030 ukončit chov zvířat na všech hradech a zámcích. Horský zdůraznil, že v souvislosti s tímto krokem NPÚ pobídl zoo, aby pro medvěda našla nové zařízení.

„Přesuny zvířat mezi zoologickými zahradami jsou totiž naprosto běžné, ať už v rámci evropských nebo světových zoo. Navíc i přes veškerou péči, kterou na Konopišti medvěd dostával, se u něj začaly projevovat symptomy stereotypního chování,“ upozornil Horský.

Zlepší se mu životní podmínky, míní zoo

Prostor se nyní podařilo získat v ostravské zoo. „Samec medvěda ušatého bude obývat téměř hektarový lesní výběh, ve srovnání se současným výběhem o rozloze 265 metrů čtverečních to bude znamenat skutečně zásadní zlepšení životních podmínek,“ upřesnil ředitel Zoo Zlín s tím, že výběh splňuje nejnáročnější kritéria.

Nabízí nejen obrovskou rozlohu, ale také dostatek přírodních úkrytů, odpočinkových míst, vodní plochu a tak dále.

„Nevidíme jediný důvod, aby náš samec medvěda ušatého zůstal v malém výběhu, když mu můžeme zajistit nadstandardní zařízení. Medvědi ušatí se v lidské péči dožívají až 30 let, s velkou pravděpodobností se tak náš samec zapojí i do chovu a reprodukce. Přesun medvěda do ostravské zoo je správné rozhodnutí, plně si za ním stojíme,“ uvedl na konto zvířete, které se ve Zlíně narodilo v roce 2006, Horský.

V Ostravě chovají medvědy ušaté už od roku 1991. V roce 2010 tu vyměnili starý betonový výběh za nově vybudovaný expozičně-chovatelský výběh Čitván. Ten má téměř hektar, nabízí mnoho přirozených úkrytů, lesní potůček a vodní plochu. Aktuálně tu žije jeden medvědí samec.

„Dovoz mladého samce by mohl pomoci programu chovu těchto medvědů v lidské péči. Jakmile se dostane do správné tělesné kondice, a pokud by se ho v budoucnu podařilo dopárovat se samicí, mohli bychom se dočkat i mláďat,“ řekl ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.

Přestože NPÚ oznámil, že s chovem medvědů na Konopišti dál nepočítá, podle Horského by se zdejší zámecký příkop mohl stát útočištěm například pro medvědy hnědé.

„Řada je jich chována v nevyhovujících podmínkách, všichni také vnímáme problematickou situaci medvědů hnědých na Slovensku,“ naznačil Horský.

Dodal, že si váží, že o medvěda ušatého bylo v rámci možností zámku Konopiště dobře postaráno. „Stal se ikonickým zvířetem zámku, věříme, že pro něj chtěli vždy jen to nejlepší,“ uvedl.

„Chovatelé z Konopiště budou mít samozřejmě možnost se na ‚svého‘ medvěda přijet do Ostravy podívat,“ dodal ředitel ostravské zoo Novák.